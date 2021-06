Nuncjatura: oskarżenia wobec arcybiskupa Gądeckiego bezpodstawne w dwóch przypadkach

"Spotkania nie były częścią procedury kanonicznej"

W grudniu ubiegłego roku w artykule "List do papieża Franciszka. Tym razem w sprawie abp. Gądeckiego" zarzucono przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, że po spotkaniu z Januszem Szymikiem 14 maja 2019 roku nie zrealizował zapisów dokumentu "Vos estis lux mundi".

Odniósł się wtedy do niego rzecznik KEP ksiądz Leszek Gęsiak, który zaznaczył, że spotkania abpa Stanisława Gądeckiego z pokrzywdzonymi odbywały się w odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka. - Miały one charakter duszpasterski, prywatny, o czym osoby zapraszane były informowane. Oznacza to, że spotkania te nie były częścią procedury kanonicznej i dlatego nie były protokołowane ani stenotypowane dla możliwości ewentualnego wykorzystania tych materiałów w przyszłości – wyjaśnił wówczas rzecznik.