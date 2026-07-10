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Polska

Najnowszy sondaż partyjny. Maleje poparcie dla PiS i KO. Kto zyskuje?

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Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Jak zagłosowaliby Polacy w wyborach parlamentarnych. Nowy sondaż dla Opinia24 (12.06.2026)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP, Radek Pietruszka/PAP
Gdyby wybory odbyły się na początku lipca, w Sejmie zabrakłoby czterech ugrupowań - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Duży spadek odnotowały Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Rośnie liczba niezdecydowanych wyborców.

Udział w wyborach zadeklarowało 74,8 procent badanych, czyli - jak zauważyła sondażownia - "minimalnie mniej niż w czerwcu" - 76,6 procent.

CBOS spytał badanych deklarujących udział w wyborach o to, na którą partię oddaliby głos. Jak wynika z sondażu, na największe poparcie może obecnie liczyć Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 25,1 procent respondentów. To 3,4 punktu procentowego mniej niż w czerwcu.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwości z wynikiem 19,1 procent, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe.

Wzrost poparcia Konfederacji i Lewicy

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 15,2 procent (wzrost o 2,4 punktu procentowego), czwarte Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 8,2 procent (spadek o 1,2 punktu procentowego).

Z badania wynika, że do Sejmu weszłaby jeszcze Nowa Lewica, uzyskując 5,3 procent głosów (wzrost o 1,4 punktu procentowego).

Próg wyborczy dla samodzielnych komitetów partii politycznych wynosi 5 procent. Dla komitetów koalicyjnych - 8 procent.

Polska 2050 i PSL pod progiem wyborczym

Poniżej progu wyborczego, jak wynika z badania, znalazłyby się: partia Razem popierana przez 4,1 procent wyborców (wzrost o 0,1 punktu procentowego), Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 3,6 procent (wzrost o 2,1 punktu procentowego), Polska 2050 - 1,1 procent poparcia (spadek o 0,2 punktu procentowego) oraz pierwszy raz objęte sondażem CBOS ugrupowanie Centrum Polska - 0,1 procent.  

Aktualnie czytasz: Najnowszy sondaż partyjny. Maleje poparcie dla PiS i KO. Kto zyskuje?

Inne partie wskazało 0,2 procent zdeklarowanych uczestników wyborów, czyli tyle samo, co w czerwcowym badaniu CBOS. 

Z sondażu wynika ponadto, że 15,7 procent wyborców nie jest zdecydowanych, na kogo zagłosują (wzrost o 1,2 punktu procentowego od czerwca, a o 4,9 punktu procentowego od kwietnia). 

Ujawnienia swoich preferencji wyborczych odmówiło 2,2 procent respondentów (wzrost o 0,4 punktu procentowego). 

Badanie zrealizowano w okresie 6-8 lipca metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI - 80 procent) i wywiadów internetowych (CAWI - 20 procent) na próbie 1001 dorosłych Polaków. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćKonfederacjaLewicaNowa LewicaRazemKoalicja ObywatelskaSondażeCentrumPolskie Stronnictwo LudowePolska 2050
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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