Polska Wchodzi w życie "Kompas Jutra". Barbara Nowacka pisze list do uczniów i nauczycieli Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Nowacka: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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We wtorek 4,8 miliona uczniów rozpoczyna nowy rok szkolny 2026/2027. Potrwa on do 25 czerwca. Jednocześnie w życie wchodzi przygotowana przez ministerstwo edukacji reforma "Kompas Jutra".

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Zaczynają obowiązywać między innymi przepisy zakazujące uczniom korzystania w szkołach z telefonów komórkowych i innych osobistych urządzeń elektronicznych. Edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowa dla wszystkich uczniów, jednak bez komponentu dotyczącego zdrowia seksualnego, które będzie tylko dla chętnych.

List Barbary Nowackiej z okazji rozpoczęcia roku

Z tej okazji szefowa MEN Barbara Nowacka napisała list skierowany do uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Zwróciła w nim uwagę na wprowadzone zmiany. Jak podkreśliła, "wiedza pozostaje fundamentem procesu nauczania", zależy jej jednak, "aby była to wiedza, którą możecie, Drodzy Uczniowie i Drogie Uczennice, wykorzystać w praktyce i która nada poczucie sprawczości i sensu codziennej nauce" .

Zaznaczyła, że na dalszych etapach kształcenia "Kompas Jutra" ma wprowadzać interdyscyplinarne podejście do umiejętności. Wymieniła w tym kontekście nową podstawę programową, specjalne moduły tematyczne, edukację dla bezpieczeństwa, obowiązkową edukację zdrowotną oraz nieobowiązkowe zajęcia z zakresu zdrowia seksualnego.

"Chcę, aby polska szkoła szła krok w krok za tym, co niesie za sobą postęp w dziedzinie technologii" - zadeklarowała. Jak przekonywała, "w związku z tym MEN wyposaża placówki w ponad 700 tysięcy laptopów i tabletów, 12 tysięcy pracowni AI i pracownie STEM, a sale przyrodnicze i te przeznaczone do zajęć praktyczno-technicznych w potrzebny sprzęt".

✍🏻 List Ministry Edukacji @barbaraanowacka z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2026/2027 do całej społeczności szkolnej.



👉 Pełna treść listu dostępna jest na stronie #MEN: https://t.co/ZlIcXp86h4 pic.twitter.com/KEkICkawqx — Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOVPL) August 31, 2026 Rozwiń Źródło: X/Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowacka o roli nauczycieli

Podkreśliła także rolę nauczycieli. "To właśnie dzięki Państwu szkoła jest miejscem wymagającym a jednocześnie przyjaznym i wzmacniającym potencjał ludzi młodych" - podkreśliła. Podkreśliła też rolę nauczycieli "w tworzeniu szkoły przyjaznej uczniom i uczennicom oraz wspierającej ich wszechstronny rozwój". Dziękując nauczycielom za zaangażowanie, Nowacka przekonywała, że MEN "zapewnia Państwu stałe wsparcie we wprowadzaniu założeń 'Kompasu Jutra'".

Jak pisała, "ma nadzieję", że wprowadzona przez ministerstwo zmiana "w niedługim czasie pokaże niezbywalną wartość rozmów twarzą w twarz, również w rodzinnym gronie". "A jednocześnie stanie się środkiem przeciwdziałającym różnym rodzajom presji społecznej, przeciążenia informacyjnego czy mechanizmom wykluczenia" - zakończyła.