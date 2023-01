Co z nowelą ustawy o sądach? Marcin Przydacz: Senat będzie starał się ją poprawić, a Sejm będzie "odpoprawiał"

Mam wrażenie, że opinia ministra Zbigniewa Ziobry, że wszyscy inni odpowiadają za kwestie wymiaru sprawiedliwości, a nie minister sprawiedliwości, jest opinią dość odosobnioną - powiedział w "Faktach po Faktach" szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Odpowiadał na pytania o to, jak prezydent zachowa się wobec zaprojektowanej przez PiS nowelizacji ustawy o sądach, którą uchwalił Sejm, a którą teraz zajmie się nią Senat.

13 grudnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym i innych sądach. Projekt złożył w Sejmie klub PiS . Według autorów nowelizacja ma wypełniać kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy. Nowelizacja trafiła do Senatu, który ma się nią zająć na posiedzeniu plenarnym 31 stycznia.

Zbigniew Ziobro w liście otwartym do Andrzeja Dudy zaproponował debatę o środkach unijnych. Prezydent odpowiadał, że może jedynie wyrazić ubolewanie, że wypracowana i zgłoszona przez niego w lutym 2022 roku ustawa, która "znajdowała akceptację instytucji europejskich, także Komisji Europejskiej" była opóźniana przez polityków Solidarnej Polski. Ziobro, komentując te słowa, ocenił, że "było zaskakujące, że na list, który zachęcał do współpracy pana prezydenta w niełatwej sytuacji, w jakiej Polska się znalazła, usłyszeliśmy ocenę, która jest nieprawdziwa".

Opinia Ziobry "jest opinią dość odosobnioną na polskiej scenie politycznej"

- Prezydent doskonale pamięta swój projekt, który mógł doprowadzić do rozwiązania tych problematycznych kwestii - powiedział w "Faktach po Faktach" Marcin Przydacz.. Pytany wprost o słowa Ziobry w sprawie "nieprawdziwej oceny", odparł, że "to nie ocena, to są fakty".