Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Projekt kompromisu". Waldemar Żurek przedstawił nową ustawę o KRS

Waldemar Żurek
Żurek o tym, kto będzie mógł zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa
Źródło: TVN24
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. - Mam nadzieję, że będzie to ustawa przełomowa - przyznał. Przewiduje ona zmiany w wyborcze członków-sędziów KRS czy powołanie Rady Społecznej.

W czwartek na konferencji prasowej Waldemar Żurek zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. - Mam nadzieję, że będzie to ustawa przełomowa - przyznał minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Jak poinformował, każda osoba będąca sędzią w stanie czynnym ma mieć prawo głosu w wyborach członków-sędziów KRS. - Wybory stają się powszechne dla sędziów, to jest zupełne novum. Organizuje je Państwowa Komisja Wyborcza, która weryfikuje zgłoszenia kandydatów i organizuje wysłuchania publiczne - wyjaśniał założenia projektu.

W ramach "nowej, legalnie działającej KRS" - wskazywał - sądy rejonowe mają mieć sześciu przedstawicieli sędziowskich, sądy okręgowe - trzech, sądy apelacyjne - dwóch, a po jednym: Sąd Najwyższy, sądy wojskowe, Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne.

- Dzisiaj skład Rady jest niestety niezgodny z konstytucją, bo nie obejmuje wszystkich tych grup z wszystkich sądów, jakie w Polsce funkcjonują - ocenił Żurek.

Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Źródło: PAP/Rafał Guz

Kto będzie mógł zasiadać w KRS?

Żurek przekazał również, kto będzie mógł kandydować do KRS i zasiadać w niej, jeśli zostanie wybrany.

Będzie to "sędzia z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym, w tym co najmniej 5-letnim w sądzie, w którym obecnie orzeka". - Wiemy o tym, że jest to organ konstytucyjny, który będzie zajmował się najważniejszymi sprawami w wymiarze sprawiedliwości, więc chcemy, żeby tam były osoby z pewnym niedużym, ale jednak doświadczeniem pracy w sądzie - mówił szef MS. Kandydatów będą mogły zgłosić grupy czynnych sędziów, a także Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna.

- Pamiętajmy, że system wymiaru sprawiedliwości, to naczynia połączone. Bez adwokatów, radców prawnych i notariuszy system nie mógłby funkcjonować, więc kandydatów mogą zgłaszać także te podmioty - tłumaczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Będzie nowa ustawa o KRS. Znamy szczegóły

Będzie nowa ustawa o KRS. Znamy szczegóły

Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Ustawa w wersji Żurka do kosza? "Fundamentalne założenia wymagają ponownego przemyślenia"

Ustawa w wersji Żurka do kosza? "Fundamentalne założenia wymagają ponownego przemyślenia"

Powołanie Rady Społecznej

Żurek poinformował też, że w nowym projekcie ustawy o KRS przewidziano też powołanie Rady Społecznej, która będzie doradzać przy ocenie kandydatów na sędziów. Jej kadencja będzie trwać 4 lata, równolegle do kadencji KRS.

W skład Rady Społecznej - przekazał minister - mają wejść osoby wskazane przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Pranych, Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Komorniczą, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Będzie w niej również trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazywanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Żurek o utworzeniu Rady Społecznej. "To jest otwarcie się na społeczeństwo"
Źródło: TVN24

"Wygaśnie ta sprzeczna z konstytucją kadencja KRS"

Żurek był pytany, czy planowane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w odniesieniu do obecnej neo-KRS i czy zakończy ona swoją kadencję zgodnie z aktualnymi regulacjami. Odpowiedział, że resort sprawiedliwości chce "po prostu pójść do przodu, nie zajmować się już neo-KRS i zatrzeć w pamięci tę nazwę".

- Ta ustawa nam to gwarantuje. Wygaśnie ta sprzeczna z konstytucją kadencja KRS, a zacznie działać nowe prawo. Taką mam nadzieję - powiedział.

Szef MS zaapelował też "do wszystkich sił politycznych", aby wspólnie "zjednoczyć się przy uchwaleniu tej ustawy". - Za granicą mamy wojnę. Sytuacja międzynarodowa jest bardzo trudna. Polacy powinni się jednoczyć, ale powinni mieć silne państwo. To silne państwo to sprawnie działający wymiar sprawiedliwości - zaznaczył.

Wyraził też nadzieję, że nowelizacja ustawy o KRS będzie tematem obrad Sejmu jeszcze w grudniu.

"Panie Prezydencie - to projekt kompromisu"

Po konferencji Żurek opublikował też na X wpis, w którym podkreślił, że "w nowej, legalnej Krajowej Radzie Sądownictwa głos znajdą przedstawiciele wszystkich szczebli sądownictwa". "To powrót do konstytucyjnych zasad - równej reprezentacji i niezależności od polityków. To najważniejsze" - ocenił.

Podsumował, ilu przedstawicieli będą miały poszczególne sądy i że wskazywał, że wybór kandydatów przeprowadzi PKW. "Tak może wyglądać prawdziwie demokratyczny wybór KRS" - wskazywał.

"Panie Prezydencie - to projekt kompromisu" - dodał.

OGLĄDAJ: Żurek odsłania karty w sprawie KRS. "Przełomowa ustawa"
pc

Żurek odsłania karty w sprawie KRS. "Przełomowa ustawa"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akr

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Udostępnij:
TAGI:
Waldemar ŻurekMinisterstwo SprawiedliwościMinister SprawiedliwościKrajowa Rada SądownictwasędziowieWymiar sprawiedliwościSpór o zmiany w sądownictwie
Czytaj także:
19-latka przy ograniczeniu 40 km/h jechała z prędkością 91 km/h
Prawo jazdy to nie "świstek na wolność". 19-latka straciła prawo jazdy
Wrocław
Lamine Yamal, kolejny geniusz futbolu
Cudowne dziecko z kłopotami
Przemysław Kuwał
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą
BIZNES
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
"Zdumiewające zeznania" po zuchwałej kradzieży w Luwrze
Świat
ABW
Funkcjonariusz ABW na "patriotycznej domówce" z politykami PiS. Są konsekwencje
Polska
Mężczyźni zostali zatrzymani po pościgu
Uciekali po włamaniu, a z samochodu wyrzucali skradzione przedmioty
Łódź
Mężczyzna, którego wizerunek zarejestrowały kamery w Rabce-Zdroju
On po uderzeniu stracił przytomność, ona padła na jezdnię. Policja szuka sprawcy
Kraków
Kierowca sam założył blokadę na swoje auto. Chciał uniknąć mandatu
Założył blokadę na swoje auto. To miał być sposób na mandat
Trójmiasto
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
"Wielki Bu" już w Polsce
Lublin
Zbigniew Ziobro w 2012 roku
Chciał zlikwidować immunitety dla "świętych krów". Teraz sam z takiego korzysta
Polska
Psy zagryzały się nawzajem
Dramat zwierząt pod Warszawą. "Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają"
Alicja Glinianowicz
Biegi Niepodległości w Warszawie
W Biegu Niepodległości weźmie udział ponad 20 tysięcy osób
WARSZAWA
gdansk shutterstock_1460207540
"Obłożenie wynosi blisko 90 procent"
BIZNES
Zniszczenia w prowincji Cebu po przejściu tajfunu Kalmaegi
Zabił co najmniej 140 osób. Teraz idzie na Wietnam
METEO
Trojaczki przyszły na świat w bydgoskim szpitalu
Trojaczki przyszły na świat w szpitalu w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorskie
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
Męskie zdrowie pod lupą. Jedno badanie może uratować życie
Zdrowie
Emma Stone w filmie "Bugonia" (reż. Yorgos Lanthimos)
Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń
"WYBÓR WRONY"
imageTitle
Coraz bliżej wielkiego powrotu do reprezentacji
EUROSPORT
Miejsce wypadku
Nie ustąpił pierwszeństwa, wjechał w rowerzystkę, nie przeżyła
Wrocław
shutterstock_2133073563
Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"
Natalia Szostak
Urząd Miasta Krakowa
Skończył się papier toaletowy w szkole? Trzeba będzie prosić urzędników o więcej
Bartłomiej Plewnia
shutterstock_2622639759
Czy mężczyzna może kupić tabletkę "dzień po"? Eksperci wyjaśniają
Anna Bielecka
Robot chirurgiczny
Małe dziurki zamiast dużego cięcia, większa precyzja. Problem? Pieniądze
Zdrowie
Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
"Najbliższe noce mogą być spektakularne". Kiedy wypatrywać zorzy polarnej
METEO
Sprawcy rozboju w areszcie
Poznał dwóch mężczyzn na dworcu, pobili go i okradli
WARSZAWA
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Najpierw atak na ratowników, potem gwałt. I na koniec przed sąd
Szczecin
Radosław Sikorski
Sikorski "poszkodowany" w sprawie Pegasusa. "Zwyrole"
Polska
imageTitle
Żadna emerytura. Słynny 44-latek w kadrze na Puchar Świata
EUROSPORT
parking samochody shutterstock_1968638431
Wielki koncern po pożarach wzywa do serwisu. "Parkujcie na zewnątrz"
BIZNES
41-latek usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem
Ranny pies leżał w kontenerze. Zatrzymali 41-latka
Kielce

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica