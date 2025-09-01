Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nowacka: Zachęcam do refleksji. Chcemy dla dzieci dobra czy ideologii?

Barbara Nowacka
Nowacka: Zachęcam do refleksji. Chcemy dla dzieci dobra czy ideologii?
Źródło: TVN24
Od września do szkół podstawowych i ponadpodstawowych wchodzi nowy przedmiot - edukacja zdrowotna. Ministra edukacji Barbara Nowacka odpowiadała w poniedziałek na krytykę wobec przedmiotu. - Zachęcam do zapoznania się z podstawą programową przedmiotu i też własnej refleksji. Czego my chcemy dla dzieci? Dobra czy ideologii? Ja chcę dobra - stwierdziła.

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim w życie wchodzi rozporządzenie o nowym przedmiocie - edukacji zdrowotnej. Do 25 września rodzice mogą zdecydować o tym, czy ich dziecko ma uczęszczać na zajęcia. Lekarze i eksperci podkreślają korzyści płynące z nowego przedmiotu dla uczniów. Środowiska prawicowe są krytyczne wobec pomysłu resortu edukacji. O wypisanie uczniów z zajęć zaapelowała również Konferencja Episkopatu Polski. 

W poniedziałek ministra edukacji Barbara Nowacka wyjaśniała nieścisłości, które pojawiają się wokół edukacji zdrowotnej. Podkreślała, że przedmiot nie jest obowiązkowy, a rodzice mogą zdecydować, na jakie zajęcia w ramach tego przedmiotu będą uczęszczać ich dzieci.

- Jeżeli dane treści rodzicom wydadzą się trudne, uważają, że zrobią to lepiej niż fachowy nauczyciel przygotowany do tego, to przecież można zdecydować, że dziecko na te zajęcia nie idzie. Ale na przykład idzie na zajęcia z higieny osobistej, idzie na zajęcia z diety i zdrowego odżywiania - przekonywała ministra w trakcie konferencji prasowej.

"Muszę chronić szkołę i nauczycieli przed szurią"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Muszę chronić szkołę i nauczycieli przed szurią"

Nowacka: zachęcam do refleksji

- Przedmiot został wprowadzony jako nieobowiązkowy, więc ktoś, kto protestuje przeciwko przedmiotowi nieobowiązkowemu, którego podstaw programowych nie poznał, mogę powiedzieć tylko: zachęcam do zapoznania się i też własnej refleksji. Czego my chcemy dla dzieci? Dobra czy ideologii? Ja chcę dobra - mówiła Nowacka.

Szefowa MEN "zachęcała" do zapoznania się z podstawą programową również episkopat i apelowała, żeby dopiero na tej podstawie oceniał cały przedmiot. - Bardzo się martwię, że posługują się fejkami i półprawdami. Ja chcę ochronić dzieci przed złym dotykiem, przed pornografią, przed niezbadanymi źródłami - mówiła.

"Jakby usiadła przy sztucznej inteligencji". Nowacka "powinna wziąć się do pracy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jakby usiadła przy sztucznej inteligencji". Nowacka "powinna wziąć się do pracy"

Nowacka o wecie Nawrockiego: zatrząsnął codziennością wielu rodzin

Nowacka odpowiadała na pytanie o weto prezydenta Karola Nawrockiego dla ustawy o ochronie obywateli Ukrainy. - Esencją tej ustawy o pomocy było mądre włączenie społeczności ukraińskiej w codzienność naszego życia. Pan prezydent pewnie nie ma świadomości, ile kłopotów sprawił również polskim nauczycielom, którzy mogli, pomimo tego, że już byli w wieku emerytalnym, nadal uczyć w szkole ze względu na to, że jest więcej młodzieży - mówiła.

W jej ocenie Nawrocki "postawił wielki znak zapytania wobec tego, jak szkoły mają dzisiaj funkcjonować" w odniesieniu do grupy nauczycieli z Ukrainy, którzy wspierają polski system oświaty.

- Dla jednego gestu politycznego zatrząsł nie tylko polityką międzynarodową, ale codziennością wielu rodzin, polskich, wielu rodzin uchodźczych. Chyba nie warto - mówiła.

Nowacka o wecie Nawrockiego: zatrząsnął codziennością wielu rodzin
Źródło: TVN24

Co dalej z nieobowiązkowymi pracami domowymi?

Ministra była również pytana o to, czy resort szykuje zmiany w sprawie nieobowiązkowych prac domowych.

- Instytut Badań Edukacyjnych przygotowuje nam raport o tym, jak te nieobowiązkowe i nieoceniane prace domowe wpłynęły na szkoły podstawowe. Ja przypominam, prace domowe są, można je zadawać, jedyna różnica jest taka, że nie oceniamy korepetytora, rodzica, tylko ocenia się to, co dziecko robi na lekcji, bo to jest sprawiedliwsze - odpowiedziała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wrócą obowiązkowe prace domowe? Ministra o ewaluacji rozporządzenia

Wrócą obowiązkowe prace domowe? Ministra o ewaluacji rozporządzenia

Blisko rok bez obowiązkowych prac domowych. Nowacka mówi, co dalej

Blisko rok bez obowiązkowych prac domowych. Nowacka mówi, co dalej

Nowacka przyznała, że być może dotychczasowe rozwiązanie "nie jest doskonałe". - Przepracujmy je, ale pamiętajmy, że równość szans to też to, co daje szkoła, a nie to, co daje dom, to jest jedno, a dwa, w świecie sztucznej inteligencji też i nauczyciele muszą mieć narzędzia do weryfikowania, kto jaką pracę domową zrobił - stwierdziła.

- Na pewno nie wróci ten "stan wariactwa", który był do 2024 roku, że dzieci wracały do domu i godzinami odrabiały prace domowe, bo nie zdążono przerobić materiałów na lekcji - zaznaczyła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Barbara NowackaMinisterstwo Edukacji NarodowejEdukacjaPomoc dla UkrainySzkoła
Czytaj także:
USA. Zderzenie dwóch samolotów w Kolorado
Samoloty zderzyły się w powietrzu. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Trwa akcja ratownicza
"Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"
METEO
Dwulatka boso spacerowała przy przystanku
Dwulatka sama spacerowała po ulicy. Była boso, miała tylko body i pieluszkę
Katowice
imageTitle
Skandal po finale. Suarez opluł członka sztabu rywali
Najnowsze
Ciężarówka na czołówkę
Wyprzedzał sznur aut, jechał wprost na autobus. Nagranie
Katowice
Do incydentu doszło podczas koncertu w Teatrze Wielkim
Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Incydent podczas festiwalu
WARSZAWA
Żegocina
"Pracują tutaj 40 lat, takiej suszy nie widzieli"
METEO
Nowe studio TVN24 i Faktów TVN
TVN24 najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce
Polska
imageTitle
Trzeci najdroższy transfer w historii. Liverpool rozbije bank
EUROSPORT
Zatrzymany w sprawie próby wymuszenia rozbójniczego
"Weszli na posesję, grozili podpaleniem domu". W środku były dzieci
WARSZAWA
Ukraińskie służby zatrzymują podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija
Zarzut dla 52-latka po "makabrycznym morderstwie"
Świat
shutterstock_1403243786
Polacy nie chcą już tam mieszkać? Pierwsza taka sytuacja od 36 lat
BIZNES
Sztorm Eowyn
Kasia może zagrozić Wielkiej Brytanii i nie tylko
METEO
imageTitle
Skrzydłowi błysnęli formą tuż przed zgrupowaniem
EUROSPORT
Ursula von der Leyen
Utrudnione lądowanie szefowej KE. Media: przez rosyjski cyberatak na lotnisko
Świat
imageTitle
Wszystkie oczy na Świątek. Plan transmisji 9. dnia US Open w Eurosporcie
EUROSPORT
Danuta Wałęsa
Kontrola pirotechniczna byłej pierwszej damy. SOP: przeprosiliśmy
Polska
imageTitle
Najlepszego napastnika Legii czeka długa przerwa
EUROSPORT
Tiramisu
Poszukiwani testerzy tiramisu. Jak nim zostać
Ciekawostki
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Nowy rok szkolny rozpoczęty. Najważniejsze daty
BIZNES
USA. Deportacja migrantów z Gwatemali, styczeń 2025
Sędzię obudzono o wpół do trzeciej nad ranem. Wydała decyzję
Świat
osiedle mieszkania budowa - Fotokon shutterstock_1905779845
"Huśtawka, która zatrzymała się w połowie". Spadki na rynku mieszkań
BIZNES
Donald Tusk
Obraźliwe hasła na Westerplatte. "Polskie piekiełko" nawet w ważną rocznicę
Polska
Myślibórz. Stracił prawo jazdy
Pospieszył koleżance z pomocą, stracił prawo jazdy
Szczecin
imageTitle
Niezniszczalny. 14. w karierze ćwierćfinał Djokovicia w Nowym Jorku
EUROSPORT
WARSZAWA POSIEDZENIE RADY GABINETOWEJ
Wyciek instrukcji w "wyjątkowo ważnej sprawie". "Skrajna nieodpowiedzialność"
Polska
25901032
Nawrocki spotkał się z Tuskiem. Rozmowa "w cztery oczy"
Polska
Marcin Kędryna - Marcin Mastalerek
Rękoczyny w pałacu? Mastalerek: można wymyślać, ale są granice
Polska
Helenów Pierwszy. Kobieta i jej córki znalezione w szambie, nie żyją
Kobieta i jej córki znalezione w szambie. Śledztwo w sprawie zabójstwa
Poznań
Afganistan
Silne trzęsienie ziemi w Afganistanie. Już ponad 800 ofiar śmiertelnych
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica