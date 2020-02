NIK odpowiada marszałek Sejmu, składa zażalenie do sądu i "nie wyklucza innych kroków prawnych"

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała złożenie zażalenia do sądu w sprawie przeszukań CBA w siedzibie Izby. - Nasze stanowisko opiera się na opinii zleconej przez Biuro Analiz Sejmowych - mówił Zbigniew Matwiej, kierownik wydziału prasowego NIK pokazując dokument. Wcześniej marszałek Sejmu Elżbieta Witek przedstawiła inną opinię BAS, w której stwierdzono, że immunitet formalny nie chroni miejsc i pomieszczeń.

W piątek przed południem marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem . Rozmowa trwała godzinę i miała związek z przeszukaniem w środę przez Centralne Biuro Antykorupcyjne siedziby NIK i mieszkań należących do Banasia. Ten ocenił te działania jako "bezprawne" i wezwał do spotkania z marszałek. Powoływał się też na opinię Biura Analiz Sejmowych, że wobec osoby, której przysługuje immunitet, nie wolno podejmować takich czynności.

Marszałek Sejmu: immunitet formalny chroni osobę fizyczną

Po spotkaniu odbyła się konferencja marszałek Sejmu. Elżbieta Witek poinformowała, że w rozmowie z Banasiem przekazała, że przeanalizowała wszystkie dokumenty związane ze sprawą przeszukań nieruchomości i gabinetu prezesa NIK. Dodała, że nie mogła interweniować, ponieważ może to robić tylko wtedy, gdy naruszana jest nietykalność osobista posła albo prezesa NIK lub wtedy, kiedy dochodzi do zatrzymania bądź do aresztowania.