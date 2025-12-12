"Niewypucowane auto" prezydenta. Radosław Sikorski "bardzo przeprasza"

Karol Nawrocki i Edgars Rinkeviczs podczas konferencji prasowej

Prezydent Karol Nawrocki w środę 10 września rozpoczął wizytę na Łotwie. Następnego dnia spotkał się z prezydentem tego kraju Edgarsem Rinkeviczsem i premierką Eviką Siliną. Odwiedził też stacjonujących tam w ramach NATO polskich żołnierzy.

W związku z wizytą prezydenta pojawiły się oskarżenia w stosunku do ambasady Polski na Łotwie. Poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk udostępnił post na X ze zdjęciami samochodu, który miał czekać na Nawrockiego na lotnisku. "Polska ambasada w Rydze nie odnotowuje w mediach społecznościowych wizyty Prezydenta RP, a po niego samego wysyła brudne auto... To są właśnie te nowe standardy dyplomacji i Ci "kierownicy placówek" powołani przez Radosława Sikorskiego..." - napisał.

Polska ambasada w Rydze nie odnotowuje w mediach społecznościowych wizyty Prezydenta RP, a po niego samego wysyła brudne auto...



To są właśnie te nowe standardy dyplomacji i Ci "kierownicy placówek" powoływani przez Radosława Sikorskiego... https://t.co/Cel29Et8CS — S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) December 11, 2025 Rozwiń

Sprawę komentował szef polskiego MSZ, wicepremier Radosław Sikorski, odpowiadając w mediach społecznościowych na wpis wPolityce.pl. "Bardzo przepraszam Pana Prezydenta za to, że strona łotewska, zasłaniając się deszczem, podstawiła Panu Prezydentowi niewypucowane auto" - napisał.

Bardzo przepraszam Pana Prezydenta za to, że strona łotewska, zasłaniając się deszczem, podstawiła Panu Prezydentowi niewypucowane auto. https://t.co/IO48vTKDbo — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 12, 2025 Rozwiń

Sikorskiemu odpowiedział z kolei szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. "Pamiętajcie Państwo, koledzy pana Sikorskiego na placówkach to są od tego, żeby na raut pójść, smoking założyć, objąć rezydencję albo dzieci do szkół brytyjskich posłać, a nie od dbania o prestiż Państwa Polskiego i Prezydenta RP" - napisał.

"Tu Pan Minister ma pretensje do państw gospodarzy. Dbanie o szacunek do Polski, jego zdaniem, to zadanie dla urzędników innych państw, a nie urzędników polskich wysłanych tam po znajomości z Panem Sikorskim" - dodał. "Kiedyś przywrócimy profesjonalizm w służbie zagranicznej po paraliżu jakiego dokonało obecne kierownictwo MSZ. Na szczęście jest tam jeszcze wielu dobrych ludzi, choć dzisiaj w defensywie" - zapowiedział Przydacz.

Pamiętajcie Państwo, koledzy pana Sikorskiego na placówkach to są od tego, żeby na raut pójść, smoking założyć, objąć rezydencję albo dzieci do szkół brytyjskich posłać, a nie od dbania o prestiż Państwa Polskiego i Prezydenta RP. Tu Pan Minister ma pretensje do państw… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) December 12, 2025 Rozwiń

Rzecznik MSZ: transport zapewnia państwo goszczące

Do sprawy czekającego na prezydenta samochodu włączył się rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Kolejna 'sensacja', która nie wytrzymuje zderzenia z faktami" - napisał. "Transport zapewnia państwo goszczące. Zdjęcie jest z wczorajszego wieczora. Na Łotwie cały czas pada, a na lotnisku w Rydze nie ma myjni... Mam nadzieję, że Pan Prezydent Karol Nawrocki jest zadowolony z przebiegu swojej wizyty, bo na to ambasada Polski w Rydze ma wpływ" - dodał.

Kolejna „sensacja”, która nie wytrzymuje zderzenia z faktami. Transport zapewnia państwo goszczące. Zdjęcie jest z wczorajszego wieczora. Na Łotwie cały czas pada, a na lotnisku w Rydze nie ma myjni...

Mam nadzieję, że Pan Prezydent @NawrockiKn jest zadowolony z przebiegu swojej… https://t.co/LUo79Kf862 — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) December 11, 2025 Rozwiń

