Prokuratura Europejska bada nieprawidłowości w sprawie KPO. Jest śledztwo

W sierpniu pojawiły się doniesienia dotyczące nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o wątpliwości wokół pieniędzy dla firm z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), które miały być przeznaczane na przykład na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiadał 11 sierpnia, że śledztwo zostanie skierowane do Prokuratury Europejskiej (EPPO) i badaniem sprawy zajmą się jej niezależni prokuratorzy.

Dwa dni później, 13 sierpnia, na stronie Prokuratury Regionalnej w Warszawie opublikowano komunikat. Czytamy, że prowadzone w jednostce postępowanie sprawdzające dotyczące "sprzeniewierzenia środków Unii Europejskiej" w związku z realizacją KPO "zostało w dniu 13 sierpnia 2025 roku przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Europejską".

Postępowanie sprawdzające, o którym pisze prokuratura, jest standardową czynnością przed decyzją o wszczęciu śledztwa lub odmowie wszczęcia.

Już po postępowaniu sprawdzającym. Wszczęto śledztwo

23 września europoseł PiS Jacek Sasin opublikował odpowiedź, jaką dostał z Prokuratury Europejskiej. Poinformowano w niej, że Prokuratura Europejska 19 września wszczęła śledztwo. "Po złożeniu w sierpniu zawiadomienia, otrzymałem dziś potwierdzenie, że Prokuratura Europejska wszczęła śledztwo w sprawie nadużyć przy wdrażaniu KPO" - napisał Sasin.

"Sekretariat Biura Delegowanego Prokuratora Europejskiego przy Prokuraturze Regionalnej w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 19 września Delegowany Prokurator Europejski wszczął śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, zatrudnionych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, odpowiedzialnych za wdrożenie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz procedowania założeń i zasad realizowanych przy programie, co doprowadziło do szkody interesu publicznego oraz interesów finansowych Unii Europejskiej tj. o czyn z art. 231 par 2 k.k" - czytamy w komunikacie, który opublikował Sasin.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kodeks karny, art. 231, par. 1 i 2 [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]

Dofinansowanie z KPO

Nabór pod nazwą "Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa" skierowany był do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w sektorach hotelarstwa, gastronomii, cateringu, turystyki i kultury, dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Wsparcie było przeznaczone na inwestycje, szkolenia lub doradztwo, tj. np. na pokrycie kosztów zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, robót budowlanych, inwestycji związanych z zieloną transformacją i wykorzystaniem technologii cyfrowych, a także wprowadzenia usług rozwojowych oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników (np. szkolenia lub przekwalifikowanie pracowników).

Po tym jak pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach, w połowie sierpnia tego roku wstrzymano wypłaty wsparcia do czasu weryfikacji umów. 12 września wznowiono przekazywanie pieniędzy dla mikro-, małych i średnich firm pod pewnymi warunkami, w tym po weryfikacji prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę. Składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro ze środków UE, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld złotych. Kolejna transza pieniędzy ma wpłynąć jesienią.

