Kim jest Olaf Scholz, kandydat socjaldemokratów na kanclerza

Niemiecki prawnik i polityk od czasów nastoletnich. Socjaldemokrata, poseł do hamburskiego parlamentu i burmistrz tego miasta, obecny minister finansów Olaf Scholz. Przedstawiamy sylwetkę kandydata SPD na kanclerza Niemiec.

Pełne sondażowe wyniki exit poll ogłoszone o godzinie 18 dają SPD i CDU/CSU po około 25 proc. głosów.

Niemcy w niedzielnych wyborach do Bundestagu oddawali głosy w około 60 tysiącach lokali wyborczych. Wybory trwały od godziny 8 do 18. Kandydatem socjaldemokratów na kanclerza jest Olaf Scholz. Kanclerz nie jest w Niemczech wybierany bezpośrednio. W wyborach do Bundestagu obywatele głosują na posłów, którzy z kolei w Bundestagu wybierają kanclerza federalnego.

Jeśli Bundestag poprze jego kandydaturę, to Scholz zastąpi Angelę Merkel na stanowisku kanclerza naszego zachodniego sąsiada.

Olaf Scholz i Angela Merkel PAP/EPA/Omer Messinger / POOL

Co obiecywał?

Po ogłoszeniu jego nominacji na kandydata na kancelarza Niemiec, Scholz zapowiadał między innymi podwyższenie płacy minimalnej do 12 euro za godzinę w pierwszym roku swoich rządów. Wziął również pod uwagę wyzwania związane ze zmianami klimatu - już wcześniej deklarował osiągnięcie przez swój kraj neutralności klimatycznej do 2045 roku, zapowiedział także, że SPD będzie dążyła do tego, aby od 2040 roku energia elektryczna była wytwarzana tylko z odnawialnych źródeł.

63-letni Scholz opowiada się również za ograniczeniem prędkości na autostradach do 130 km/h i zwiększenia do 2030 roku liczby pojazdów elektrycznych do 30 milionów.

- Wierzę, że po tych wszystkich latach większość wyborców chce, żeby CDU/CSU przeszło do opozycji - mówił podczas ostatniej debaty z innymi kandydatami na kanclerza.

Scholz we wrześniu w Wolfsburgu Julian Stratenschulte/PAP/dpa

Sekretarz generalny, szef klubu, minister

Olaf Scholz urodził się 14 czerwca 1958 roku w Osnabruck, w Dolnej Saksonii w północno-zachodniej części kraju, w kilkudziesięciokilometrowym sąsiedztwie Munster i Dortmundu. Od dzieciństwa związany był z Hamburgiem, gdzie studiował prawo, po którym spełniał się jako adwokat specjalizujący się w prawie pracy.

Do polityki wkroczył jeszcze jako nastolatek. W wieku 17 lat zapisał się do SPD, gdzie działał w młodzieżówce partii, Jusos, jako wiceprzewodniczący. W późniejszych latach był także wiceprezesem Międzynarodowej Unii Młodych Socjalistów (IUSY).

Na początku trzeciego tysiąclecia wybrano go do zarządu federalnego SPD, w latach 2002 do 2004 pełnił funkcję sekretarza generalnego partii. W Bundestagu zasiadał w latach 1998-2001 oraz 2002-2011. Mandat uzyskał w okręgu jednomandatowym Hamburg-Altona.

Kandydaci na kanclerza podczas wrześniowej debaty: Olaf Scholz, Annalena Baerbock i Armin Laschet EPA/FILIP SINGER

Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku został szefem klubu parlamentarnego SPD. Funkcję sprawował do listopada 2007 roku, kiedy uzyskał nominację na ministra pracy i spraw społecznych w rządzie Angeli Merkel. Po porażce wyborczej po wyborach parlamentarnych w 2009 roku (SPD uzyskała nieco ponad 23 procent) Scholz przejął obowiązki szefa SPD w Hamburgu, niedługo potem przestał być ministrem.

W 2011 roku został wybrany na burmistrza Hamburga, stanowisko utrzymał po wyborach regionalnych w 2015 roku.

W 2018 roku został wicekanclerzem oraz ministrem finansów w czwartym rządzie Merkel. Rok później ubiegał się o funkcję szefa SPD, przegrał jednak w drugiej turze partyjnych wyborów.

Jego nominację na kandydata na niemieckiego kanclerza ogłoszono w sierpniu 2020 roku.

Olaf Scholz w Berlinie PAP/EPA/FILIP SINGER

Epidemia. Kiedy Scholz wyciągnął "bazookę"

W 2020 roku rząd Niemiec, aby walczyć ze skutkami epidemii COVID-19, wyciągnął na stół 550 miliardów euro. To wszystko na pomoc gospodarce. W obliczu kryzysu rząd chciał pomóc małym przedsiębiorstwom udzielając im kredytów na "nieograniczoną skalę". Scholz zapewniał wtedy, że nie będzie żadnych granic jeśli chodzi o sumę kredytów udzielanych przez państwowy bank KfW.

- To jest bazooka, z którą zrobimy to, co jest teraz konieczne. Kładziemy całą naszą broń na stół i pokazujemy, że jesteśmy silniejsi niż problem, z którym się zmagamy pod względem ekonomicznym - mówił w marcu 2020 roku.

"Urzędy przychodzą i odchodzą, miłość pozostaje"

Olaf Scholz w 1998 roku wziął ślub z Brittą Ernst, również polityk SPD z Hamburga i minister edukacji Brandenburgii. Od 2018 roku małżeństwo mieszka w Poczdamie we wschodnich Niemczech.

Olaf Scholz z żoną w drodze do lokalu wyborczego EPA/CLEMENS BILAN

Polityk nie jest znany z sentymentów, jednak w tym roku, rozmawiając z tygodnikiem "BUNTE", odsłonił swoją "ludzką" stronę. Mówił między innymi o zamiłowaniu do pływania, biegania (bez muzyki i bez aplikacji do pomiarów) i klopsów po królewiecku.

O swojej żonie mówił natomiast: "Britta to miłość mojego życia, niezmienna od dawna. Urzędy przychodzą i odchodzą, miłość pozostaje". W rozmowie z magazynem dla kobiet "Brigitte" akcentował, że to właśnie Britta Ernst ukształtowała go w największym stopniu. - Myślę, że byłbym zupełnie inną osobą, gdybym nie był z nią żonaty - przyznał.

Autor:akw//now

Źródło: tvn24.pl, Spiegel, BBC