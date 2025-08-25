Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nieformalne posiedzenie rządu. Kosiniak-Kamysz: to już tradycja

Premier po otrzymaniu wotum zaufania dla rządu
Władysław Kosiniak-Kamysz o nieformalnym posiedzeniu rządu
Źródło: TVN24
Na poniedziałkowe popołudnie zaplanowane jest nieformalne posiedzenie rządu. Ma być ono poświęcone budżetowi na przyszły rok. O jego szczegółach mówił na konferencji prasowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej w poniedziałek poseł Lewicy Tomasz Trela informował, że w poniedziałek ma się odbyć spotkanie koalicji poświęcone przyszłorocznemu budżetowi. Informację potwierdziły źródła Polskiej Agencji Prasowej w KPRM i Polsce 2050.

O to nieformalne posiedzenie rządu i jego agendę spytano szefa MON na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Kosiniak-Kamysz: to już tradycyjne spotkanie

Kosiniak-Kamysz wskazywał, że tego rodzaju spotkania jak to zaplanowane na poniedziałek były już organizowane wcześniej, także w latach 2007-2015. Minister podkreślił, że to spotkanie ministrów, które odbywa się tradycyjnie i zgodnie z harmonogramem.

- Skierowanie do Rady Dialogu Społecznego nastąpi w czwartek, później jeszcze ten budżet będzie wracał na posiedzenia rządu, zanim zostanie skierowany do parlamentu. Więc jesteśmy w toku prac nad budżetem, który będzie ewoluował i po pewnie dzisiejszym spotkaniu i po decyzjach Rady Ministrów, pewnie jeszcze po rozmowach z partnerami społecznymi, a później w parlamencie, z ostatecznym finałem, który trafi do prezydenta - powiedział. Zaznaczył, że wtedy dopiero będzie można mówić o rozwiązaniach budżetowych, które zostaną przyjęte na kolejny rok.

Procedura związana z uchwaleniem budżetu

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu MF ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września. Zgodnie z konstytucją ustawa budżetowa powinien trafić do prezydenta w ciągu czterech miesięcy od dnia przekazania Sejmowi jej projektu.

Kosiniaka-Kamysza dopytywano też, czy uda się osiągnąć 5 procent PKB na wojsko i czy to będzie trudny budżet dla kraju. Minister zapewnił, że przyszłoroczny budżet na bezpieczeństwo będzie najwyższy w historii - ponad dwukrotnie wyższy niż w roku 2022 i znacznie wyższy niż w roku 2023.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Udostępnij:
TAGI:
Władysław Kosiniak-KamyszRada MinistrówDonald TuskBudżet państwa
Czytaj także:
imageTitle
Faworyci pogodzeni. Niespodzianka na mecie trzeciego etapu Vuelty
EUROSPORT
Uczestnik Światowej Konferencji Robotycznej 2025 w Pekinie ogląda humanoidalnego robota bionicznego, Chiny, 12 sierpnia 2025 r.
W Chinach "robot urodzi dziecko". Ile w tym prawdy, ile science fiction
Zuzanna Karczewska
Upalna aura
Pół Polski na pomarańczowo
METEO
shutterstock_526598209
Tutaj nie kupisz chipsów po 20:00. Nowy zakaz
BIZNES
Zatrzymany w Finlandii tankowiec Eagle S
Mieli "wpaść w panikę", inni mówią o sabotażu. Oficerowie przed sądem
Świat
Burza, nawałnica
Gdzie jest burza? Tu grzmi, wieje i pada
METEO
Koncert w ramach projektu "1025. Muzyka Katedr"
"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument
WARSZAWA
imageTitle
Chwilowa zapaść nie wybiła z rytmu. Awans Polek
EUROSPORT
pap_20250820_0QF
Chiny szykują się na 3 września. Media o apelu rządu Japonii
Świat
Prawie 300 tysięcy złotych "na start" dla ukraińskich firm? Dezinformacja
300 tysięcy złotych "na start" dla Ukraińca, dla Polaka mniej? Potrójna manipulacja
Michał Istel
Polska - Kenia w drugim meczu mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025
Polki wróciły na odpowiednie tory. Są blisko zwycięstwa i awansu
RELACJA
pap_20241120_0BA
"Ubolewam". Konflikt z Szejną, działacze odchodzą
Polska
Donald Trump
Trump: będę zawierać takie umowy
BIZNES
Paweł Szefernaker i Karol Nawrocki
Tę ustawę zawetował Nawrocki. Co zakładała
Polska
Apteka
Będzie nowelizacja prawa farmaceutycznego. Chodzi o reklamy aptek
Piotr Wójcik
Rąbczyn. Pożar hali
Gęsty dym nad tartakiem. Płonęła hala
Poznań
Pijany sterował motorówką, na pokładzie był z 10-letnim synem
Pijany sterował motorówką. Pływał z 10-letnim synem 
Kujawsko-Pomorskie
sklep lodowka napoje shutterstock_1686913495
Właściciele sieci handlowych na dywaniku u minister
BIZNES
Uciekinier zniszczył opony metalowymi kolcami
Uciekał przed policją i rozrzucił kolce, uszkodził radiowóz i kilka aut
Wrocław
Słońce, upał
Upał i halny. To będzie bardzo duża zmiana pogody
METEO
Kolejny wypadek z udziałem kierujacego hulajnogą elektryczną w Gorzowie
Uderzył hulajnogą w auto. 17-latek w szpitalu ze złamaniami
Lubuskie
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Znów wprowadzają go w błąd". Decyzja prezydenta "drogą donikąd"
Polska
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rewolucja trwa, ogromna bańka pęka. 95 procent firm nie widzi rezultatów
BIZNES
Wokalistka Beata Kozidrak z zespołem Bajm podczas koncertu w Pszczynie, 24.08.2025
Wzruszający powrót Beaty Kozidrak
Kultura i styl
samolot Ił-20
Rosyjski samolot u wybrzeży Alaski. Amerykanie poderwali F-16
Świat
Zeszli ze szlaku i usiedli nad urwiskiem
Usiedli nad urwiskiem i pili alkohol. "Głupota i bezczelność"
Wrocław
Chłopiec zahaczył głową o ostry kant
Dramatyczne wołanie o pomoc. Krwawił ranny w głowę chłopiec
WARSZAWA
Małżeństwo z Mokotowa
Zostawili synom "kartkę z instruktażem" i zniknęli. Prokuratura podjęła decyzję
WARSZAWA
39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Czy wzrost akcyzy ograniczył spożycie alkoholu?
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica