Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Arcybiskup Józef Michalik nie żyje

Józef Michalik
W wieku 85 lat zmarł abp Józef Michalik
Źródło: TVN24
3 maja w wieku 85 lat zmarł abp Józef Michalik - podała archidiecezja przemyska. Michalik przez 23 lata był metropolitą przemyskim, a przez dekadę - przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Jego wypowiedzi budziły przed laty kontrowersje w kraju i za granicą.

Informacja o dacie i przebiegu uroczystości pogrzebowych abp. Józefa Michalika zostanie podana w późniejszym komunikacie - podała Kuria Metropolitalna w Przemyślu.

Józef Michalik na czele KEP

Arcybiskup Józef Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 roku w Zambrowie. Święcenia biskupie przyjął 16 października 1986 r. z rąk papieża Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie i został mianowany ordynariuszem gorzowskim. W kwietniu 1993 roku papież ustanowił go metropolitą przemyskim.

W latach 2004-2014 przez dwie kadencje był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Od 2011 do 2014 roku był również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przemawia do wiernych podczas procesji Bożego Ciała w Przemyślu
Arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przemawia do wiernych podczas procesji Bożego Ciała w Przemyślu
Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 75 lat, w 2016 roku zgodnie z prawem kanonicznym złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego. Nowym ordynariuszem przemyskim został biskup Adam Szal.

Pod koniec 2025 roku Michalik przeszedł operację kardiologiczną.

Michalik przeprosił za słowa o pedofilii

Arcybiskup Józef Michalik utrzymywał silnie konserwatywny kurs polskiego Kościoła. Kilka jego wypowiedzi wywołało kontrowersje. Tak było chociażby z odniesieniem do pedofilii.

- Słyszymy nieraz, że to często wyzwala się ta niewłaściwa postawa, czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości. Ono lgnie, ono szuka. I zagubi się samo, i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga - mówił w 2013 roku. Jak oceniał, "wielu molestowań udałoby się uniknąć, gdyby relacje z rodzicami były zdrowe".

Kilka godzin później na zwołanym pilnie briefingu abp Michalik tłumaczył, że te słowa to "ewidentna pomyłka", za którą przeprosił.

Słowa arcybiskupa nie uszły jednak uwadze zagranicznych mediów, które zamieściły artykuły na ten temat. "Komentarz arcybiskupa Józefa Michalika utwierdził wielu młodych Polaków w przekonaniu, że polski Kościół jest oderwany od społeczeństwa i nie potrafi zmierzyć się ze sprawą wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży" - pisał irlandzki "Independent". Reuters podkreślił, że pedofilia w Kościele "zostaje w dużym stopniu tematem tabu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Abp Michalik o pedofilii: Dziecko lgnie, drugiego człowieka wciąga

Pozew za słowa o feministkach

Hierarcha krytykował również "nową ideologię gender" i "najbardziej agresywne polskie feministki". Michalik dowodził, że Kościół stał się celem ataku promujących aborcję i zwalczających tradycyjny model rodziny. 

Michalik za swoje słowa został pozwany przez Małgorzatę Marenin, prezeskę Stowarzyszenia Stop Stereotypom, która oskarżyła go naruszenie dóbr osobistych. W 2015 przemyski Sąd Okręgowy pozew oddalił.

Abp Michalik o "nowej Targowicy"

Michalik nie unikał też wypowiedzi czysto politycznych. W marcu 2016 roku, podczas sporu o zmiany w Trybunale Konstytucyjnym przeprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Michalik nazwał przeciwników rządu "nową Targowicą". - Pojawiła się nowa Targowica. Oskarżają Polskę, mobilizują narody obce na forach międzynarodowych do nienawiści wobec Polaków, którzy mieli odwagę wybrać innych, a nie ich samych - powiedział w homilii.

- Kto dziś powie o patriotyzmie, natychmiast podejrzewany jest o jakąś ksenofobię, jakiś szowinizm -  mówił arcybiskup.

OGLĄDAJ: Głośna sprawa księdza z Tylawy,
pc

Głośna sprawa księdza z Tylawy,

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grazyna Myślinska / Forum

Udostępnij:
Tagi:
Kościół katolickiPrzemyślwojewództwo podkarpackie
Czytaj także:
Bociany w Pankach
Policja szuka sprawców zniszczenia bocianiego gniazda
Katowice
Statek wycieczkowy. Zdjęcie ilustracyjne
Śmierć trzech pasażerów na wycieczkowcu. Odkryto ognisko niebezpiecznego wirusa
Świat
moskwa dron sklej
W Moskwie dron uderzył w wieżowiec
Świat
Sasin: nie wygaszaliśmy żadnych kopalń. Nieprawda
Sasin: "nie wygaszaliśmy żadnych kopalń". To przypomnijmy
Michał Istel
Deszcz, ulewa
"Wąż, który niesie nam zmianę pogody". Kiedy wreszcie solidnie popada
METEO
Wypadek motocyklisty na trasie S8
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem na S8
WARSZAWA
Rudy Giuliani
"Burmistrz Ameryki" w stanie krytycznym w szpitalu
Świat
Atak nożownika we Włocławku (zdjęcie ilustracyjne)
Atak nożownika po koncercie we Włocławku
Kujawsko-Pomorskie
Strzelanina nad jeziorem w Edmond w USA
Strzały nad jeziorem. Co najmniej 10 osób rannych
Świat
Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem
WARSZAWA
Monster truck wjechał w tłum podczas pokazu z Kolumbii
Monster truck wjechał w ludzi. Nagranie z miejsca tragedii
Świat
glapiński
NBP na minusie. Ponad 35 miliardów straty
BIZNES
matury bialystok 06052025_06
Kto nie czytał, ten trąba. Quiz maturalny z języka polskiego
Quizy
Uderzył w inne auto i odjechał. Był pijany
Uciekł po kolizji. Stracił auto i prawo jazdy
WARSZAWA
Egzamin maturalny z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim, 5 maja 2025 r.
Dziś egzamin z języka polskiego. Co czeka maturzystów?
Łukasz Mejza, Janusz Kowalski
Mejza i Kowalski poza PiS. Dyskusja trwała "od wielu tygodni"
imageTitle
Faworyci się nie dali. Dwie ostatnie drużyny z awansem
EUROSPORT
Zatrzymanie statku Jin Hui na Bałtyku przez szwedzką straż przybrzeżną
Abordaż na Bałtyku. Statek został zatrzymany
Świat
Dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach
Wielki pożar w Gliwicach. Trudny poranek dla kierowców
Katowice
Ciepło, majówka, plaża w Sopocie
Gorący finisz majówki. Gdzie było najcieplej
METEO
koloseum rzym shutterstock_506163880
Kupowali bilety, by zarobić. Znany zabytek ze zmianą dla turystów
BIZNES
Pożar przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
Nocny pożar przy wejściu na Powązki Wojskowe
WARSZAWA
Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doszło do zabójstwa
Nagrywali zamiast pomagać? "Próba rozbrojenia Mieszka R. mogła skończyć się tragicznie"
Klaudia Kamieniarz
warszawa shutterstock_2589249035
Stopy procentowe, nowe dane z przemysłu i rating Polski. Taki będzie tydzień w gospodarce
BIZNES
Tablica przedstawiająca irańskich najwyższych przywódców
Jest odpowiedź USA. Iran "analizuje"
Świat
Tankowiec w cieśninie Ormuz
Tankowiec w cieśninie Ormuz trafiony "nieznanymi pociskami"
Świat
37 min
Atopowe zapalenie skóry u dzieci
Można leczyć już półroczne dzieci. "To już nie jest to, co 20 lat temu"
Wywiad medyczny
Burza, deszcz
Tu może zagrzmieć i silnie padać. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
imageTitle
Stysiak musiała obejść się smakiem. Liga Mistrzyń dla tureckiego giganta
EUROSPORT
Oszustwa internetowe (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa dni manipulacji, straciła całe oszczędności
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica