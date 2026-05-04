Polska Arcybiskup Józef Michalik nie żyje

W wieku 85 lat zmarł abp Józef Michalik Źródło: TVN24

Informacja o dacie i przebiegu uroczystości pogrzebowych abp. Józefa Michalika zostanie podana w późniejszym komunikacie - podała Kuria Metropolitalna w Przemyślu.

Józef Michalik na czele KEP

Arcybiskup Józef Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 roku w Zambrowie. Święcenia biskupie przyjął 16 października 1986 r. z rąk papieża Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie i został mianowany ordynariuszem gorzowskim. W kwietniu 1993 roku papież ustanowił go metropolitą przemyskim.

W latach 2004-2014 przez dwie kadencje był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Od 2011 do 2014 roku był również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy.

Arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przemawia do wiernych podczas procesji Bożego Ciała w Przemyślu Źródło: PAP/Darek Delmanowicz

Po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 75 lat, w 2016 roku zgodnie z prawem kanonicznym złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego. Nowym ordynariuszem przemyskim został biskup Adam Szal.

Pod koniec 2025 roku Michalik przeszedł operację kardiologiczną.

Michalik przeprosił za słowa o pedofilii

Arcybiskup Józef Michalik utrzymywał silnie konserwatywny kurs polskiego Kościoła. Kilka jego wypowiedzi wywołało kontrowersje. Tak było chociażby z odniesieniem do pedofilii.

- Słyszymy nieraz, że to często wyzwala się ta niewłaściwa postawa, czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości. Ono lgnie, ono szuka. I zagubi się samo, i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga - mówił w 2013 roku. Jak oceniał, "wielu molestowań udałoby się uniknąć, gdyby relacje z rodzicami były zdrowe".

Kilka godzin później na zwołanym pilnie briefingu abp Michalik tłumaczył, że te słowa to "ewidentna pomyłka", za którą przeprosił.

Słowa arcybiskupa nie uszły jednak uwadze zagranicznych mediów, które zamieściły artykuły na ten temat. "Komentarz arcybiskupa Józefa Michalika utwierdził wielu młodych Polaków w przekonaniu, że polski Kościół jest oderwany od społeczeństwa i nie potrafi zmierzyć się ze sprawą wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży" - pisał irlandzki "Independent". Reuters podkreślił, że pedofilia w Kościele "zostaje w dużym stopniu tematem tabu".

Pozew za słowa o feministkach

Hierarcha krytykował również "nową ideologię gender" i "najbardziej agresywne polskie feministki". Michalik dowodził, że Kościół stał się celem ataku promujących aborcję i zwalczających tradycyjny model rodziny.

Michalik za swoje słowa został pozwany przez Małgorzatę Marenin, prezeskę Stowarzyszenia Stop Stereotypom, która oskarżyła go naruszenie dóbr osobistych. W 2015 przemyski Sąd Okręgowy pozew oddalił.

Abp Michalik o "nowej Targowicy"

Michalik nie unikał też wypowiedzi czysto politycznych. W marcu 2016 roku, podczas sporu o zmiany w Trybunale Konstytucyjnym przeprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Michalik nazwał przeciwników rządu "nową Targowicą". - Pojawiła się nowa Targowica. Oskarżają Polskę, mobilizują narody obce na forach międzynarodowych do nienawiści wobec Polaków, którzy mieli odwagę wybrać innych, a nie ich samych - powiedział w homilii.

- Kto dziś powie o patriotyzmie, natychmiast podejrzewany jest o jakąś ksenofobię, jakiś szowinizm - mówił arcybiskup.

