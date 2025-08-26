Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Nie wierzę, że to powiem, ale muszę". Osiem lat temu zmarł Grzegorz Miecugow

Grzegorz Miecugow
Rocznica śmierci Grzegorza Miecugowa
Źródło: TVN24
Mija osiem lat od śmierci Grzegorza Miecugowa. Dziennikarz, współtwórca "Faktów" TVN, stacji TVN24 i wieloletni prowadzący programu "Szkło kontaktowe" zmarł 26 sierpnia 2017 roku w wieku 61 lat.

- Dobry wieczór, choć dla nas to wieczór smutny, bo trudno jest żegnać kogoś, z kim przed chwilą rozmawiało się na korytarzu. Nie wierzę, że to powiem, ale powiedzieć muszę i lepiej, żebym dała radę, bo inaczej by mu się nie podobało. Nie żyje Grzegorz Miecugow - mówiła Anita Werner, rozpoczynając główne wydanie "Faktów" 26 sierpnia 2017 roku.

Grzegorz Miecugow po raz ostatni wystąpił przed widzami 9 sierpnia 2017 roku w "Szkle kontaktowym". Odszedł 17 dni później. Od 2011 roku walczył z nowotworem.

Dzisiaj mija ósma rocznica śmierci dziennikarza.

Grzegorz Miecugow
Grzegorz Miecugow
Źródło: Krzysztof Dubiel/TVN

Miecugow w radiu i telewizji

Przez większość swojego życia zawodowego Miecugow związany był z mediami. W 1980 roku rozpoczął pracę w Polskim Radiu, a następnie w Warszawskim Ośrodku Radiowo-Telewizyjnym. W 1987 roku dołączył do zespołu radiowej Trójki. Został szefem redakcji "Zapraszamy do Trójki", którą to audycję w dużym stopniu zredefiniował. Trzy lata później był szefem programowym stacji. Został zwolniony po tym, jak sprzeciwił się prezesowi Polskiego Radia w kwestii wynagrodzenia swoich zastępców. Ostatni program w Trójce prowadził w lutym 2001 roku, gdy był już pracownikiem TVN24.

"Grzesiek miał fantastyczną cechę: wpatrywał się i słuchał"
"Grzesiek miał fantastyczną cechę: wpatrywał się i słuchał"
Źródło: tvn24

W lutym 1997 roku trafił do nowej telewizji TVN, współtworzonej przez Mariusza Waltera. Dwa lata później odszedł z TVN. Przez dwa lata współpracował z marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim.

Miecugow w TVN24

Jesienią 2000 roku zadzwonił do niego Maciej Sojka, któremu Mariusz Walter zaproponował stanowisko szefa TVN24. Sojka zaoferował Miecugowowi powrót do TVN-u, tym razem miał zostać zastępcą Adama Pieczyńskiego, któremu powierzono szefowanie pierwszemu polskiemu kanałowi informacyjnemu.

- Zostaliśmy skonstruowani z myślą o tym, że co pewien czas świat staje dęba, wariuje i te wariacje trzeba pokazać na żywo - tłumaczył dziennikarz 15 lat po powstaniu stacji.

"Szkło kontaktowe" i "Inny punkt widzenia"

W 2004 roku Adam Pieczyński wpadł na pomysł zrobienia "Szkła kontaktowego". Sam Miecugow mówił, że jest to "pierwszy program, który odwracał relacje: my nadajemy, wy odbierajcie". "Szkło kontaktowe", w ogromnej mierze dzięki pracy, jaką włożył w jego tworzenie Grzegorz Miecugow, do dziś dzięki swojej formule przyciąga przed telewizory widzów.

Tym wspomina Miecugowa
Tym wspomina Miecugowa
Źródło: tvn24

Jednym z najważniejszych projektów w zawodowym życiu Miecugowa był program "Inny punkt widzenia" w TVN24. Zanim blisko 40-minutowy program stał się regularną częścią ramówki, jego autor nagrał kilka rozmów z wybitnymi postaciami kultury: Stanisławem Lemem, Krystyną Jandą, Andrzejem Mleczką. Było to w 2003 roku. Do 2007 roku cykl liczył ponad 150 spotkań.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Dubiel/TVN

Udostępnij:
TAGI:
Grzegorz Miecugow nie żyjeTVN24
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Minister o "głupiej ofensywie" Nawrockiego
Polska
Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Izrael zaatakował w szczególny sposób. Czym jest "podwójne uderzenie"?
Świat
Donald Trump
Trump: to się musi zakończyć teraz. Bruksela odpowiada
BIZNES
Karol Nawrocki
Weta "na oślep". "Mam nadzieję, że następnym razem się zastanowi"
Polska
Atak Izraela na szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Izrael zaatakował szpital. Podali, co miało być celem
Świat
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies w typie amstaffa ugryzł sześcioletnią dziewczynkę
WARSZAWA
wladyslawowo morze baltyk wakcje S shutterstock_1633007269
Zbadali wodę w popularnym kurorcie. "Zagrożenie życia i zdrowia"
Trójmiasto
shutterstock_1789580975
Widmo turbulencji na rynku. "825 tysięcy osób zarejestrowanych w ZUS"
BIZNES
Niski poziom wody w Wiśle w Kazimierzu Dolnym
Brakuje nam wody. Jak ją zatrzymać
METEO
Taylor Swift
Taylor Swift podzieliła się radosną nowiną
Kultura i styl
Polska stara się o organizację Euro 2029
Formalności dopięte. Polska oficjalnie kandydatem do organizacji Euro 2029
EUROSPORT
Iga Świątek pobiła rekord wygranych w erze Open
Niesamowita Świątek. Pobiła rekord świata
EUROSPORT
Samuel Pereira
Pracownik prawicowych mediów skazany za zniesławienie. Wystąpią do prezydenta
Polska
Iga Świątek
"Byłam solidna, nie próbowałam zmieść rywalki z kortu"
EUROSPORT
Ukraińskie dzieci
"Spadaj mały". Reakcja na weto prezydenta
Polska
Suzan Lamens
To ona będzie kolejną rywalką Świątek
EUROSPORT
Rozpogodzenia bez deszczu i ze słońcem, Ornontowice (Śląskie)
Z biegiem dnia aura będzie coraz lepsza. Pogoda na jutro
METEO
Donald Trump
Popularna sieć zmieniła logo. Trump reaguje
BIZNES
Iga Świątek - Emiliana Arango
Szybko, łatwo i przyjemnie. Świątek z awansem w 60 minut
EUROSPORT
Iga111
Iga Świątek - Emiliana Arango (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Łagów. Tu doszło do potrącenia 14-latka
Motocyklista potrącił dziecko na przejściu dla pieszych
Kielce
Marszałek Struzik: "druhowie powitali dwa wozy". Tak, ale wcześniej
Marszałek Struzik: "druhowie powitali dwa wozy". Tak, ale wcześniej
Zuzanna Karczewska
Paweł Szefernaker i Karol Nawrocki
"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos
BIZNES
Obława na podejrzanego o zabójstwo policjantów
Zabił "z zimną krwią", zbiegł do lasu. Trwa obława
Świat
Samochód dachował w kanale ulgi w Białogardzie
Samochód dachował w kanale
Szczecin
Ulewne deszcze monsunowe spowodowały powodzie błyskawiczne w indyjskim Kaszmirze
Jeden kraj chce spuścić wodę, w drugim ewakuują mieszkańców
METEO
Rafał Trzaskowski
Nawrocki zawetował, Trzaskowski chciał "zdroworozsądkowej zmiany"
Polska
Śmigłowiec ratunkowy w Szwajcarii shutterstock_2065216622
Poszukiwania w Alpach. Zaginęło dwóch Polaków
Świat
Rekordowo niski stan Wisły
Wisła z rekordowo niskim stanem. Będzie gorzej. Czy zabraknie wody w kranach?
WARSZAWA
Szłapka
Rząd zapowiada rozwiązania, które "uchronią nas przed chaosem". Padła data
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica