Polska ma "znaczny wkład" w życie Sojuszu. Szef NATO w Warszawie

Tusk: Polska staje się fundamentem polityki NATO

Donald Tusk w trakcie konferencji po spotkaniu z szefem NATO odniósł się do roli Polski w ramach Sojuszu. - To już jest, brzmi jak banał, ale cieszę się, że Polska - nie tylko ze względu na geografię, ale Polska ze względu na wielki wysiłek, jeśli chodzi o uzbrojenie armii, wydatki na obronność - staje się fundamentem polityki NATO - powiedział premier.

Rutte: Polska jest przykładem, jeśli chodzi o wydatki na obronność

Szef NATO w trakcie wystąpienia na konferencji zwrócił uwagę na wydatki Polski na obronność. - Polska jest przykładem, jeśli chodzi o wydatki na obronność. To jest 4,7 procent PKB - mówił (minimum dla państw NATO to 2 procent - red.).

Szef NATO odniósł się do obecności wojsk północnokoreańskich w Ukrainie. - Wiemy, że żołnierze północnokoreańscy trafili do Rosji. Wiemy też, że to nie jest za darmo. Putin z Moskwy płaci za to. Płaci nie tylko pieniędzmi, ale również technologią rakietową dostarczaną Korei Północnej, co stanowi zagrożenie nie tylko dla nas, ale również dla Korei Południowej, dla Japonii i dla Stanów Zjednoczonych. W tym rosyjskim wysiłku wojennym biorą również udział Chiny - powiedział.