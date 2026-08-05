Polska Nasz Andrzej, czyli Morozo

"To zawsze było moje marzenie: praca w newsach" Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: TVN24

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Był jednym z pierwszych w wolnej Polsce reporterów politycznych, współtwórcą "Teraz My", mistrzem politycznej rozmowy, a dla kolejnych pokoleń widzów przede wszystkim niezastąpionym gospodarzem "Tak jest". Potrafił zadawać najtrudniejsze pytania bez zbędnego patosu, rozładowywać napięcie ciętym humorem i przypominać, że nawet o najpoważniejszych sprawach można rozmawiać mądrze, po ludzku i z uśmiechem.

Dziś wspominamy nie tylko jego programy, newsy, komentarze i rozmowy. Wspominamy człowieka, którego ciekawość świata nie opuszczała nigdy. Człowieka, który nawet w najtrudniejszych dla siebie momentach nie przestawał pytać o newsy, o politykę, o Polskę. Andrzej żył dziennikarstwem do końca.

W opowieściach, które dziś płyną od jego przyjaciół, powraca ten sam obraz. Przejętego, zaangażowanego i odważnego dziennikarza. Dobrego człowieka, wierzącego w sens rozmowy i autentycznie ciekawego zdania swojego rozmówcy.

Andrzej Morozowski Źródło zdjęcia: TVN24

Miał całe szuflady wypełnione anegdotami z ostatnich dekad polskiej polityki. Potrafił godzinami opowiadać i rozbawiać, analizować i inspirować. Rozpalał w innych pasję do naszego zawodu.

Mieliśmy wielkie szczęście pracować z nim, uczyć się od niego lub po prostu cieszyć się jego obecnością. Był naszym przyjacielem. I chyba najlepszym dowodem na to, jak wiele znaczył, są słowa widzów, którzy podczas naszej urodzinowej trasy w całej Polsce pytali właśnie o niego, prosząc, by przekazać mu, że na niego czekają.

Bardzo wielu z nas mogłoby opowiedzieć własną historię rozmów z Andrzejem, jego żartach, celnych uwagach albo wsparciu, którego udzielał wtedy, kiedy było najbardziej potrzebne.

Adam Pieczyński, Andrzej Morozowski, Michał Samul Źródło zdjęcia: TVN

Chcielibyśmy stworzyć miejsce, w którym każdy będzie mógł zostawić kilka słów od siebie. Na parterze na Wiertniczej, przy recepcji, została wyłożona Księga Kondolencyjna. Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się wspomnieniem, refleksją lub po prostu pożegnać Andrzeja, do wpisania się do niej. W najbliższą niedzielę przypada dokładna 25. rocznica startu TVN24. W Warszawie odbędzie się finał naszej urodzinowej trasy "Jesteśmy stąd" i ten dzień będzie miał szczególny wymiar także poprzez wspomnienia - wspomnienia takie, jakie sam Andrzej najbardziej by docenił: pełne ciepła, życzliwości, anegdot i uśmiechu.

Bo właśnie tak chcemy go pamiętać. Jako człowieka ciekawego świata i ludzi. Jako dziennikarza, który wyznaczał standardy. Jako przyjaciela, którego będzie nam brakowało każdego dnia.

Z wdzięcznością za wszystko, co wniósł do TVN24, do polskiego dziennikarstwa i do naszego codziennego życia,

Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 I jego zastępcy: Brygida Grysiak, Kamil de Virion, Mateusz Sosnowski

Zachęcamy Widzów do wysyłania wspomnień o Andrzeju Morozowskim na Kontakt24 i w naszych social mediach.