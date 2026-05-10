Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nastolatek z Holandii znaleziony pod Białymstokiem znów uciekł

|
Atak nożownika we Włocławku (zdjęcie ilustracyjne)
Chłopaka odnaleziono pod Białymstokiem, później uciekł z samochodu
Źródło: Google Earth
W sobotę policja poinformowała, że 15-latek z Holandii - poszukiwany w swoim kraju jako osoba zaginiona - odnalazł się pod Białymstokiem. W niedzielę uciekł, ale już wrócił. Funkcjonariusze nie informują, czemu doszło do ucieczki.

15-latek z Holandii spał przykryty kocem na przystanku w Sobolewie. Tam w sobotę znaleźli go policjanci, którzy dostali zgłoszenie od mieszkańca. Pojechali w to miejsce, podejrzewając, że chodzi o osobę nietrzeźwą.

Maxim zaginął w Holandii, odnaleźli go pod Białymstokiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maxim zaginął w Holandii, odnaleźli go pod Białymstokiem

Białystok

Ponieważ stan zdrowia nastolatka był dobry i chłopiec nie wymagał hospitalizacji, co potwierdzili ratownicy medyczni, trafił do białostockiej placówki opiekuńczej. Tam czekał na przyjazd rodziców.

15-latek uciekł z samochodu

Jak poinformował w niedzielę rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, wczesnym popołudniem komenda miejska policji w Białymstoku dostała zgłoszenie, że chłopak - po odebraniu go z tej placówki opiekuńczej - jeszcze w mieście uciekł z samochodu. Stało się to w okolicach ulicy Ciołkowskiego, w pobliżu której są tereny leśne i parkowe.

- Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Brała też w nich udział policjantka z psem tropiącym. Jak się okazało, nastolatek wrócił do placówki opiekuńczej, gdzie przebywał wcześniej - relacjonował rzecznik. Policja nie zna powodów takiego zachowania nastolatka ani jaki będzie dalszy ciąg tej sprawy.

Według informacji medialnych chłopak blisko miesiąc temu wyjechał rowerem z domu w Apeldoorn w Holandii i od tamtej pory nie skontaktował się z rodziną. Szukała go holenderska policja we współpracy z innymi państwami, gdy pojawiły się informacje, iż może być w Niemczech lub Polsce.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
BiałystokPolicjaHolandia
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Świątek walczy o odzyskanie dobrego rytmu. Rywalką faworytka gospodarzy
NA ŻYWO
mapa
Zderzenie pięciu aut na A2. Duże utrudnienia
KONTAKT24
Żołnierze izraelscy
Pasterz zauważył "nietypową aktywność wojskową". Media piszą o tajnej bazie
Świat
imageTitle
Magnier ponownie najlepszy na finiszu. Drugi triumf Francuza
EUROSPORT
imageTitle
Motor przejechał się po Wiśle. Goście bezlitośni dla debiutanta
EUROSPORT
Piorun poraził nastolatka z Teksasu
Piorun trafił nastolatka łowiącego ryby
METEO
10 1635 wings 2-0150
Wings For Life 2026 zakończone. Japończyk znów najlepszy, fenomenalni Polacy
EUROSPORT
Chmury burzowe
Nadchodzi deszczowy tydzień. Kiedy i gdzie popada najmocniej
METEO
imageTitle
Aluron z historycznym tytułem. Bogdanka zdetronizowana
EUROSPORT
10 1635 wings 2-0147
Koniec Wings for Life w Polsce (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna oszukiwał seniorów metodą "na policjanta"
Wyrwała pieniądze z rąk oszusta i wypchnęła go z domu
Trójmiasto
imageTitle
Nie żyje ojciec trenera FC Barcelona
EUROSPORT
Hiszpańscy pasażerowie statku MV Hondius wsiadają na pokład rządowego samolotu
Hantawirus na wycieczkowcu. Pierwsi pasażerowie odlecieli do swoich krajów
Świat
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Trzymali się nawzajem. Służby znalazły ich ciała
METEO
Berkowicz komentuje oświetlenie Pałacu Kultury. "Elementarny brak wiedzy"
Berkowicz komentuje oświetlenie Pałacu Kultury. "Elementarny brak wiedzy"
Zuzanna Karczewska
Sławomir Sierakowski
"Stolicę Polski na parę dni przenosimy do Poznania". Wkrótce Impact'26
Polska
imageTitle
Nowa Aleksandra Mirosław? Kolejna Polka podbija Puchar Świata
EUROSPORT
Widok na Arkady Kubickiego na skarpie warszawskiej
To najpiękniejsza trasa spacerowa w Warszawie. Problem w tym, że formalnie nie istnieje
Alicja Glinianowicz
Martwy waleń znaleziony na plaży w Mikoszewie (pomorskie)
Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb
METEO
Waldemar Żurek
Szef MS reaguje: jeśli będzie potwierdzenie, zaczynamy akcję
Polska
Posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen na sali obrad Sejmu
"Nie powinno to paść ze strony marszałka Bosaka publicznie"
Polska
Donald Trump
"Bastion wolności" Trumpa pod kreską. Spółka traci setki milionów
BIZNES
imageTitle
Real Madryt bez gwiazdy w El Clasico
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniosą zimni ogrodnicy i druga połowa maja
METEO
"Zagraj w Trumpa". Ta gra ma swoje zasady
"Naprawdę to napisał?". Gdy rzeczywistość przypomina parodię, Amerykanie znaleźli sposób
Michał Istel
imageTitle
Pierwsze kary po skandalu w Pradze
EUROSPORT
norwegia oslo pociag dworzec
Od fiordów po Berlin. Rusza wyjątkowa trasa kolejowa
BIZNES
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety, akcję utrudniał niski stan rzeki
WARSZAWA
Tristan da Cunha
Pierwszy taki przypadek. Wysłali lekarzy na spadochronach
Świat
imageTitle
Problemy zdrowotne Sabalenki. "Moje ciało ogranicza mnie"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica