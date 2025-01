Minister Domański o "najważniejszym pytaniu", które zadał PKW

W środę minister finansów Andrzej Domański poinformował w oświadczeniu, że zwrócił się do PKW "o dokonanie wykładni uchwały , czyli wyjaśnienia wątpliwości co do jej treści".

Domański: uchwała absolutnie bezprecedensowa

- Mamy do czynienia z uchwałą absolutnie bezprecedensową, która jest wewnętrznie sprzeczna, w której paragraf 2 de facto zaprzecza paragrafowi 1, z uchwałą, która jest pełna niejasności. I to nie jest opinia tylko moja. To jest opinia szeregu największych autorytetów prawnych, konstytucjonalistów, ekspertów od prawa administracyjnego, byłych członków PKW, a także, co chyba najciekawsze, obecnych członków Państwowej Komisji Wyborczej, de facto współautorów tej uchwały - powiedział.