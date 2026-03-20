"Od jakiegoś czasu imię ma być wyróżnikiem"

noworodek shutterstock_1426845299
Najrzadsze imiona w Polsce. Komentarze ekspertów i rodziców
Źródło: TVN24
Aereliano, Safwan, Tima, Afrodyta, Aisza czy Sława - jedynie dwójka dzieci w całym kraju dostała te imiona w zeszłym roku. Językoznawcy i urzędnicy mówią o chęci wyróżnienia. Wpływ na decyzję rodziców mają też czasem celebryci. Wachlarz możliwości jest olbrzymi, ale jest też granica prawa, bo nie każde imię urzędnik wpisze w dokumentach. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Pan Mateusz - ojciec chłopca, który urodził się 9 marca - przyznaje, że zanim poszedł do urzędu nadać dziecku imię, "była dyskusja". - Zastanawialiśmy się czy Szymon, czy Jakub, ale postawiliśmy na Nikodem - mówi świeżo upieczony tata. Chciał, by syn bardziej się wyróżniał. - Nie chciałem takiego typowego Mateusz czy Łukasz - wyjaśnia.

Za mniej więcej rok dowiemy się, czy w tym bieżącym, Nikodem rzeczywiście będzie w grupie mniej popularnych imion. Dane za zeszły rok już znamy. Aarvik, Abubakar, Aereliano, Christopher, Gaweł, Isa, Melchior, Riczard, Safwan i Santos to wybrane imiona męskie, które rodzice nadawali najrzadziej.

WARSZAWA

- Najbardziej zaskoczyło mnie w przypadku chłopców imię Rezo. India i Latika również są takie. W przypadku dziewczynek to były pojedyncze wybory naszych rodziców - wymienia Anna Żbikowska, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie.

Imię "ma być wyróżnikiem"

W przypadku dziewczynek do najrzadszych zaliczają się imiona takie jak Afrodyta, Aisza, Elenaor, Elza, Esmeralda, Miłka, Oluwatoyin, Orysia, Penelope czy Ramona.

Socjolog dr Paweł Tomanek z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, powołując się na badania socjologiczne, że "od jakiegoś czasu imię ma być między innymi wyróżnikiem". - Ma być czymś, co wyróżnia nas od innych ludzi - dodaje.

Pani Zofia za strzał w dziesiątkę również uważa wybór imion spoza pierwszej dziesiątki. Sama postawiła, jak mówi, na papieskie i królewskie. - Chciałabym być unikatowa, żeby nie było piętnastu Jasiów w klasie, ale żeby był ten jeden Zygmunt, ten jeden Benedykt - mówi. Rodzice kierują się też tym, jakie imiona nadają celebryci.

Urzędnik może nie wyrazić zgody na wybrane imię

Imię nie może być ośmieszające ani zdrobniałe. Ostateczną decyzję podejmuje już urzędnik. Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego w Warszawie Piotr Makowski przyznaje, że może tu dojść do sytuacji, że w jednym mieście imię "przejdzie", a w drugim nie.

- To jest tak naprawdę subiektywna ocena kierownika urzędu stanu cywilnego - podkreśla. Zapytany, czy jest sposób na to, jak namówić kierownika na przyznanie rzadkiego imienia, odpowiada: - Trzeba jakoś wyjaśnić, przede wszystkim pochodzenie tego imienia. Najważniejsze jest jednak, by zbiór liter był zgodny z literą prawa i imię było imieniem, a nie nazwą na przykład przedmiotu.

- Być może te spolszczone imiona angielskie, anglojęzyczne mniej mi leżą, ale takie imiona jak Gaweł czy Melchior, to są piękne imiona - uważa tata Gustawa.

Dla wielu najpiękniejsze są te już znane w rodzinnym drzewie genealogicznym. - W badaniu, które robiłem niecałe dwa lata temu, wyszło, że kilkanaście procent dzieci, w ciągu ostatnich kilku lat, dostało imię po kimś z rodziny, najczęściej po dziadkach - zwraca uwagę dr Tomanek.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze imiona żeńskie, to w zeszłym roku pierwsze miejsce zajęła Zofia, a dalej: Zuzanna, Maja, Laura i Hanna. Wśród imion dla chłopców bezkonkurencyjny był Nikodem, a tuż za nim: Antoni, Leon, Jan i Aleksander.

