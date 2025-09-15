"Najczęściej zadawane pytania". Odpowiada wiceszef MON

Bosacki: rosyjskie drony celowo naruszyły Polską integralność terytorialną Źródło: TVN24

W nocy z 9 na 10 września ok. 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne bojowo użyły uzbrojenia.

W reakcji na naruszenie polskiej przestrzeni zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, a NATO ogłosiło wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu poprzez program "Eastern Sentry" ("Wschodnia Straż").

MON o reakcji służb, użytym uzbrojeniu i zakupach wojskowych

W związku z tą sytuacją wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk odpowiedział na "najczęściej zadawane pytania w ostatnich dniach".

Kto podejmuje decyzję o zgodzie na zestrzelenie obiektu nad Polską? Polityk czy żołnierz? Zgodnie z polskim prawem decyzję podejmuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierz. W Polsce służbę pełni generał broni Wojska Polskiego Maciej Klisz.

Kto decyduje o środkach użytych do odparcia takiego ataku? Decyduje wojsko. Dowódca Operacyjny podejmuje decyzję o użyciu uzbrojenia, a pilot czy operator dobiera środki.

Czy Polska używa systemów SkyControl? Tak. Polska używa systemów SkyControl. O szczegółach rozmieszczenia decyduje wojsko i są to informacje operacyjne.

Jaki jest priorytet zakupowy w BSU i systemach antydronowych? Decyduje wojsko – testy wojskowe. Priorytet ma polski przemysł i polskie technologie

Czy to prawda, że wybrano "system niemiecki" w kategorii antydronowej? Nie. To nieprawda.

Jakie zakupy realizowano w ciągu ostatnich 20 miesięcy w kontekście obrony polskiej przestrzeni powietrznej? Najnowocześniejszy system zarządzania polem walki w przestrzeni powietrznej na świecie IBCS (USA) - 2,5 mld dolarów, Aerostaty Barbara (USA) - 1 mld dolarów, modernizacja F-16 - 2,5 mld dolarów, kontrakt na 96 Apache - zdolności do zwalczania dronów. Kontrakt na radary pasywne - wykrywanie dronów. Kontrakt - 5 miliardów złotych. I wiele innych.

Czy Polska w wojsku uruchomiła laboratoria dronowe? Tak. W 10 wybranych jednostkach wojskowych ruszają laboratoria dronowe, druk przyrostowy i budowanie zdolności na samym dole łańcucha dowodzenia. Druk 3D.

Czy w Polsce istnieją wojska dronowe? W Polsce na początku 2025 roku powstał Inspektorat Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia, dalsze decyzje zależą od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Jak formułowane są komunikaty dla ludności cywilnej? Komunikaty są wysyłane na podstawie przyjętych procedur. Kwestia zagrożenia z powietrza do tej pory była czymś abstrakcyjnym. Musimy się przyzwyczaić do innych typów zagrożenia i umieć je rozpoznawać, a potem zwalczać. Komunikaty z wojska są kierowane do RCB, a dalej do mieszkańców.

Jaki był cel Rosji? Celem Rosji jest testowanie polskich i natowskich systemów bezpieczeństwa oraz niszczenie spójności społecznej w Polsce, w Europie i NATO, podważanie wiarygodności własnej armii, sianie dezinformacji, budzenie niepokoju.

Czy Rosja osiągnęła swoje cele? NIE! Wojsko Polskie oraz sojusznicy stanęli na wysokości zadania. Drony, które groziły Polsce zostały zestrzelone. Klasa polityczna w Polsce również zdała egzamin z jedności. NATO uruchomiło specjalną operację "Wschodnia Straż" do ochrony wschodniej flanki NATO.

