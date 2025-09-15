Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Najczęściej zadawane pytania". Odpowiada wiceszef MON

Cezary Tomczyk
Bosacki: rosyjskie drony celowo naruszyły Polską integralność terytorialną
Źródło: TVN24
Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk odpowiedział w mediach społecznościowych na "najczęściej zadawane pytania w ostatnich dniach". Dotyczą niedawnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i reakcji wojska.

W nocy z 9 na 10 września ok. 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne bojowo użyły uzbrojenia.

W reakcji na naruszenie polskiej przestrzeni zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, a NATO ogłosiło wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu poprzez program "Eastern Sentry" ("Wschodnia Straż").

Obrona Polski przed dronami. Co mamy, czego brakuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Obrona Polski przed dronami. Co mamy, czego brakuje

Michał Istel, Jan Kunert

MON o reakcji służb, użytym uzbrojeniu i zakupach wojskowych

W związku z tą sytuacją wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk odpowiedział na "najczęściej zadawane pytania w ostatnich dniach".

Cezary Tomczyk
Cezary Tomczyk
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Kto podejmuje decyzję o zgodzie na zestrzelenie obiektu nad Polską? Polityk czy żołnierz? Zgodnie z polskim prawem decyzję podejmuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Żołnierz. W Polsce służbę pełni generał broni Wojska Polskiego Maciej Klisz.

Kto decyduje o środkach użytych do odparcia takiego ataku? Decyduje wojsko. Dowódca Operacyjny podejmuje decyzję o użyciu uzbrojenia, a pilot czy operator dobiera środki.

Czy Polska używa systemów SkyControl? Tak. Polska używa systemów SkyControl. O szczegółach rozmieszczenia decyduje wojsko i są to informacje operacyjne.

Jaki jest priorytet zakupowy w BSU i systemach antydronowych? Decyduje wojsko – testy wojskowe. Priorytet ma polski przemysł i polskie technologie

Czy to prawda, że wybrano "system niemiecki" w kategorii antydronowej? Nie. To nieprawda.

"Każde rosyjskie oskarżenie w końcu okazuje się być przyznaniem do winy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Każde rosyjskie oskarżenie w końcu okazuje się być przyznaniem do winy"

Świat

Jakie zakupy realizowano w ciągu ostatnich 20 miesięcy w kontekście obrony polskiej przestrzeni powietrznej? Najnowocześniejszy system zarządzania polem walki w przestrzeni powietrznej na świecie IBCS (USA) - 2,5 mld dolarów, Aerostaty Barbara (USA) - 1 mld dolarów, modernizacja F-16 - 2,5 mld dolarów, kontrakt na 96 Apache - zdolności do zwalczania dronów. Kontrakt na radary pasywne - wykrywanie dronów. Kontrakt - 5 miliardów złotych. I wiele innych.

Czy Polska w wojsku uruchomiła laboratoria dronowe? Tak. W 10 wybranych jednostkach wojskowych ruszają laboratoria dronowe, druk przyrostowy i budowanie zdolności na samym dole łańcucha dowodzenia. Druk 3D.

Czy w Polsce istnieją wojska dronowe? W Polsce na początku 2025 roku powstał Inspektorat Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia, dalsze decyzje zależą od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Jak formułowane są komunikaty dla ludności cywilnej? Komunikaty są wysyłane na podstawie przyjętych procedur. Kwestia zagrożenia z powietrza do tej pory była czymś abstrakcyjnym. Musimy się przyzwyczaić do innych typów zagrożenia i umieć je rozpoznawać, a potem zwalczać. Komunikaty z wojska są kierowane do RCB, a dalej do mieszkańców.

Jaki był cel Rosji? Celem Rosji jest testowanie polskich i natowskich systemów bezpieczeństwa oraz niszczenie spójności społecznej w Polsce, w Europie i NATO, podważanie wiarygodności własnej armii, sianie dezinformacji, budzenie niepokoju.

Czy Rosja osiągnęła swoje cele? NIE! Wojsko Polskie oraz sojusznicy stanęli na wysokości zadania. Drony, które groziły Polsce zostały zestrzelone. Klasa polityczna w Polsce również zdała egzamin z jedności. NATO uruchomiło specjalną operację "Wschodnia Straż" do ochrony wschodniej flanki NATO.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Cezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejWojskoDrony
Czytaj także:
Rosyjski dron Shahed (ilustracja)
Jakie drony ma Rosja i jak można je zwalczać? Ekspert wyjaśnia
Świat
Lato burza
Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju
METEO
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Michał Istel
Posiedzenie rządu Donalda Tuska
PILNEJest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej
BIZNES
Tramwaje z Wiednia różnią się od tych jeżdżących po Poznaniu
Zbijali tramwajem kręgle, hamowali na gwizdek. Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata
Poznań
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Ważny dokument dostarczony przez ZUS?". Uważaj, to może być oszustwo
BIZNES
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
Oto polski kandydat do Oscara
Kultura i styl
Do kradzieży doszło w sobotę rano
Zniknął krzyż z kopuły cerkwi. Jest śledztwo
Wrocław
imageTitle
Polscy biegacze zupełnie bez błysku. Jeden bieg i po mistrzostwach
EUROSPORT
Curtis Sliwa, kampania wyborcza 2021 rok
Kandydat z polskim nazwiskiem wysoko w sondażach. Ale Trump wypomina mu koty
Adam Michejda
Waldemar Żurek
Żurek odwołał kolejnych prezesów i wiceprezesów sądów. Z pominięciem KRS
Ruch drogowy w Nigerii, zdjęcie poglądowe
Autobus wjechał na uszkodzony most. Nie żyje panna młoda i jej goście
Świat
imageTitle
Dyrektor Vuelty grzmi po farsie w Madrycie. "To nie może się powtórzyć"
EUROSPORT
Warszawa, 15.09.2025. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński
Zmiany w szkołach. Będzie "program szkoleń prowadzonych przez wojsko"
Warszawa, 15.09.2025. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk
Wyczekiwane zmiany dla kobiet z endometriozą i dzieci z hemofilią. Nowa lista refundacyjna
Zuzanna Kuffel
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
WARSZAWA
imageTitle
Polska gra z Katarem w mistrzostwach świata siatkarzy
EUROSPORT
The PITT
"The PITT" nagrodzony Emmy. Dlaczego lekarze czasem "wyłączają telewizor"
Kultura i styl
Donald Trump
Trump w końcu nazwał Rosję agresorem
Świat
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Pomarańczowe alarmy IMGW w części kraju
METEO
ElectroMobility Poland: przed 2023 rokiem ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych
"W Polsce dokonał się przełom". Wiceminister o dopłatach do elektryków
BIZNES
Burza, piorun, deszcz
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polska powołała wojska medyczne. Szef MON tłumaczy ich zadania
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały na parkingu. Poszło o źle zaparkowany samochód
Kraków
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Decyzja w sprawie kary za pluszowego jamnika w miejskim autobusie
WARSZAWA
Auto uderzyło w drzewo
Auto uderzyło w drzewo. Jedna osoba nie żyje
Wrocław
Syreny alarmowe w centrum Warszawy
Tak brzmią sygnały alarmowe w Polsce. Jak je rozpoznać?
imageTitle
Polska - Katar. O której dziś początek meczu w mistrzostwach świata?
EUROSPORT
wózek dziecko
Rowerzysta wjechał w wózek. Dziecko wypadło na drogę
Trójmiasto
Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S14 na wysokości Zgierza
Zapalił się w trakcie jazdy. Tuman dymu na drodze ekspresowej
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica