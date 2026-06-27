Pożar hali, wielki słup dymu. 100 strażaków w akcji
W sobotę po południu straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej (powiat limanowski), w której mieści się stacja diagnostyczna pojazdów. Hala w całości stanęła w ogniu. Unosił się wielki słup dymu.
Około godziny 18.45 straż pożarna poinformowała, że pożar został opanowany. Zaczęły się prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska.
Jedna osoba poszkodowana
W bezpośrednim sąsiedztwie hali jest zakład stolarski i zbiornik z olejem napędowym o pojemności około 20 tysięcy litrów. Strażakom udało się ochronić te budynki przed ogniem.
Na miejsce zadysponowano grupę chemiczną, grupę medyczną i grupę dronową.
W trakcie ewakuacji jedna osoba poszkodowana została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.
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Źródło: tvn24.pl