Polska Pożar hali, wielki słup dymu. 100 strażaków w akcji Filip Czerwiński |

Pożar hali w Mszanie Dolnej Źródło wideo: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny Źródło zdj. gł.: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę po południu straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej (powiat limanowski), w której mieści się stacja diagnostyczna pojazdów. Hala w całości stanęła w ogniu. Unosił się wielki słup dymu.

Pożar hali w Mszanie Dolnej Źródło zdjęcia: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny

Około godziny 18.45 straż pożarna poinformowała, że pożar został opanowany. Zaczęły się prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska.

Jedna osoba poszkodowana

W bezpośrednim sąsiedztwie hali jest zakład stolarski i zbiornik z olejem napędowym o pojemności około 20 tysięcy litrów. Strażakom udało się ochronić te budynki przed ogniem.

Na miejsce zadysponowano ⁠grupę chemiczną, ⁠grupę medyczną i ⁠grupę dronową.

W trakcie ewakuacji jedna osoba poszkodowana została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.

OGLĄDAJ: TVN24