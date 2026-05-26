Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

MSZ wezwało ambasadora Rosji

|
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ukraina: Rosja zaatakowała z użyciem hipersonicznej rakiety Oriesznik
Źródło wideo: TVN24; Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce Gieorgija Michno - poinformował we wtorek rzecznik resortu Maciej Wewiór. Jak dodał, ambasador usłyszał "zdecydowane wezwanie do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych". 

Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny.

Resort spraw zagranicznych Rosji ostrzegł wcześniej, że armia rozpoczyna serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom i placówkom dyplomatycznym jak najszybsze opuszczenie miasta.

Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują

Świat

- Tak jak inne kraje wezwaliśmy - w naszym przypadku ambasadora Rosji w Polsce - i przekazaliśmy mu nasze stanowisko wobec tych gróźb czy ostrzeżeń, jak je Federacja Rosyjska nazywa - powiedział we wtorek rzecznik MSZ Maciej Wewiór. 

- Nie może być na to naszej zgody. My bardzo jasno podkreślamy, że skoro Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny, tylko specjalną operację wojenną, to oznacza, że zasięg tych celów powinien był ograniczony do militarnych - zauważył rzecznik MSZ. - Ambasador usłyszał od nas bardzo zdecydowane wezwanie do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych - dodał Wewiór.

Reakcja MSZ na groźby Kremla

W związku z groźbami rosyjskiego MSZ polski resort spraw zagranicznych już wcześniej oświadczył, że "niezmiennie traktuje wszelkie ataki na Ukrainę, w tym na obiekty i ludność cywilną, jako akty nieuzasadnionej agresji niosące za sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne". 

Zapowiedziano też, że "każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne" będzie traktowany jako "celowy i zamierzony". Polski resort dyplomacji podkreślił, że działania Rosji "rodzą poważne konsekwencje prawno-międzynarodowe deprecjonując po raz kolejny rolę tego państwa jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ". 

Zmasowany atak na Kijów

W nocy z soboty na niedzielę Rosja masowo zaatakowała stolicę Ukrainy i okolice Kijowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Moskwa użyła hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. To trzeci przypadek wykorzystania tego pocisku, który według Kremla ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych. 

Ukraina 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki
Ukraina, 24.05.2026
Ukraina, 24.05.2026
Źródło zdjęcia: Ołeh Biłecki

Siły Powietrzne przekazały, że rosyjskie wojska przeprowadziły wyjątkowo intensywny ostrzał miejscowości w stołecznym regionie, używając łącznie 600 dronów i 90 rakiet.

Uszkodzonych zostało około 300 obiektów w Kijowie, w tym siedziby dwóch polskich organizacji. Władze lokalne poinformowały o czterech ofiarach śmiertelnych i 87 osobach rannych. 

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
Sekcja Archeo
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
Wywiad medyczny
35 min
pc
Nie czują objawów, więc się nie badają. To duży błąd
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Ministerstwo Spraw ZagranicznychRosjaWojna w UkrainieUkrainaKijów
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Trump przeszedł badania. Poinformował o rezultatach
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku.
"Formuła się wyczerpała". Zmiana w śledztwie w sprawie Sylwestra Suszka
Zespół autorów
Bartłomiej CiepielewskiJoanna Rubin-SobolewskaMichał Fuja
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Świat
Maja Mecan i Badoes
"Wszyscy trzymamy kciuki". Nowe informacje w sprawie 11-letniej Mai
Polska
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Kopuła ciepła nad Europą
Kopuła ciepła nas oszczędziła. "Mielibyśmy tutaj piekło"
METEO
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Ciężarówka na boku na trasie S8
Ciężarówka przewróciła się, zablokowała drogę do Warszawy
WARSZAWA
policja straz samochody ulica shutterstock_2222650047
"To jest plaga i problem"
Sebastian Zakrzewski
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
Zdrowie
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
BIZNES
Noc, opady, deszcz, droga
Noc przyniesie chmury i deszcz
METEO
Małgorzata Manowska i Zbigniew Kapiński
"Zbyszku, mam dla ciebie trzy rady". Manowska odchodzi
Polska
shutterstock_2692002571
Magyar likwiduje urząd, który "służył interesom Rosji". Powołał go Orban
Świat
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Gala MMA na terenie Białego Domu. Trwają przygotowania
Świat
System Patriot
"Wiele się zmieniło". Tomczyk o zgodzie USA na produkcję rakiet
Polska
Serbia. Krowa w gospodarstwie w pobliżu Belgradu
Pokazali krowom filmy i zdjęcia. Oto co odkryli
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz w Krakowie
To nagranie wywołało burzę w sieci. Komentarz szefa MON
Polska
Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce
Tragedia na przejeździe kolejowym. Mieszkańcy od lat walczyli o szlaban
Poznań
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
Polska
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
Wypadek w Gnojewie
Zderzenie czterech pojazdów. Nie żyje motocyklista
Trójmiasto
Dziki
"Nie było jak ich ominąć". Dziki "uwięziły" dzieci w świetlicy
WARSZAWA
Policja prowadzi poszukiwania zaginionej 15-letniej Weroniki
Zaginęła 15-letnia Weronika. Ślad urywa się w Kielcach
WARSZAWA
imageTitle
Zrobiła to po raz kolejny. Zjawiskowa kreacja Naomi Osaki
EUROSPORT
Deszcz, popada deszcz
Słońce, deszcz, burze. Do końca tygodnia będzie się działo
METEO
Wszystkie oczy na teatr
Żyją poniżej średniej krajowej. Artyści mogą dostać wsparcie
BIZNES
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica