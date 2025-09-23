Logo strona główna
Polska

MON tworzy cywilny Legion Medyczny. Znamy szczegóły

Ministerstwo Obrony Narodowej , MON
kosiniak 2
W ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział powstanie cywilnego Legionu Medycznego w ramach nowego Dowództwa Wojsk Medycznych. Zapytaliśmy resort obrony o kryteria naboru. Jak wynika z przesłanych odpowiedzi, legion będzie formacją ochotniczą i "non profit". Wiadomo też, jakie szkolenia wojsko zaoferuje medykom i kto będzie mógł wstąpić do formacji.
Kluczowe fakty:
  • Legion Medyczny będzie częścią powołanego w ubiegłym tygodniu Dowództwa Wojsk Medycznych.
  • Według zapowiedzi resortu obrony ma on zaangażować cywilnych medyków i wyposażyć ich w umiejętności przydatne na polu walki.
  • Zapytaliśmy MON o szczegóły: Kto może wstąpić legionu? Na jakich zasadach? Co obejmą szkolenia? Jaką rolę legion będzie spełniać w strukturach wojsk medycznych?

W ubiegłym tygodniu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powołał Dowództwo Wojsk Medycznych z siedzibą w Krakowie. Skład nowej jednostki wojskowej będą stanowili zasadniczo żołnierze zawodowi. Jednak według zapowiedzi szefa MON w formacji powstanie legion medyczny, który zaangażuje cywilnych medyków w działania wojska.

W związku z tym skierowaliśmy do resortu obrony szczegółowe pytania o zadania i rolę Legionu Medycznego, zakres szkoleń dla medyków oraz kryteria przyjęcia. Poniżej prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje związane z powołaniem nowej formacji.

Główne zadania nowej formacji

Zwróciliśmy się do resortu z prośbą o wskazanie kluczowych zadań Dowództwa Wojska Medycznych. W odpowiedzi MON wskazał m.in.:

  • Planowanie, organizacja i przygotowanie podporządkowanych sił i środków medycznych do realizacji zadań i zabezpieczenia prowadzonych operacji wojskowych (w każdych warunkach i czasie), stosownie do określonych poziomów opieki medycznej.
  • Określenie oraz spełnienie standardów i wymogów w zakresie zabezpieczenia medycznego wojsk, w ścisłym powiązaniu ze szpitalami wojskowymi oraz cywilnymi podmiotami leczniczymi.
  • Rozwój zdolności do zabezpieczenia medycznego wojsk, w tym szkolenie indywidulane kadr medycznych i zgrywanie pododdziałów w korelacji "zadanie-sprzęt-ludzie".
  • Dalsze wdrażanie zaprogramowanych zmian systemowych, docelowo pozwalających na osiągniecie założonych zdolności medycznych.
  • Realizacja innych ustalonych zadań wynikających z funkcji i kompetencji Dowództwa jako organu dowódczego.

- Wojska medyczne to algorytm postępowania na czas kryzysu i wojny - wyjaśnił minister obrony na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu. Jak mówił, chodzi m.in. o wypracowanie procedur postępowania i rozdzielania zadań w przypadku różnych zagrożeń, w tym także klęsk żywiołowych. Wojska medyczne mają pozwolić także na implementacje doświadczeń z pola walki w Ukrainie.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło: PAP

Jaką rolę w wojsku będzie pełnił Legion Medyczny? 

Do tej pory za zabezpieczanie medyczne wojska odpowiadała wyłącznie wojskowa służba zdrowia, podlegająca de facto pod trzy różne instytucje: Departament Wojskowej Służby Zdrowia w MON, który odpowiada za instytuty medyczne, Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia w Dowództwie Generalnym, pod który podlegają żołnierze-medycy w poszczególnych jednostkach, oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, który odpowiada za kwestie takie jak logistyka, zakupy sprzętu medycznego czy potrzebnych lekarzom materiałów.

Jaka będzie w tym wszystkim rola Legionu Medycznego? "Legion Medyczny to formacja całkowicie cywilna ochotnicza i funkcjonująca w formule 'non profit' mająca na celu zrzeszać wszystkich ludzi i organizacje z cywilnego środowiska medycznego, którzy na co dzień uczą się, pracują w ochronie zdrowia i nie tylko, a chcą współpracować i wpierać bezpieczeństwo zdrowotne kraju w oparciu o Siły Zbrojne RP" - pisze resort w odpowiedzi na nasze pytanie.

Powołanie Dowództwa Wojska Medycznych
Powołanie Dowództwa Wojska Medycznych
Źródło: PAP

Szkolenia dla medyków

Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że wstąpienie do Legionu będzie się wiązało z możliwością darmowych szkoleń dla medyków. Czego dokładnie będzie można się nauczyć?

Jak przekazało nam biuro prasowe MON, personel Legionu Medycznego będzie miał okazje zapoznać się ze strukturą, procedurami i sprzętem, jakim posługuje się wojskowa służba zdrowia i funkcjonują Siły Zbrojne RP, sposobem pracy i szkoleń wojskowego personelu medycznego na wszystkich poziomach, zgodnie ze standardami NATO oraz otrzyma dostęp do szkoleń profilowanych dla poszczególnych grup zawodowych: ratowników, pielęgniarek, farmaceutów, dentystów, psychologów itd. 

Resort obrony wymienił też konkretny zakres szkoleń:

  • Specyfika postępowania medycznego na polu walki.
  • Kategoryzowanie poszkodowanych.
  • Zasady postępowania na poszczególnych etapach ewakuacji medycznej i w punktach medycznych.
  • Przygotowanie i prowadzenie ewakuacji medycznej z użyciem sprzętu wojskowego, np. statków powietrznych (ang. Tactical Evacuation Care).
  • Procedury/algorytmy TCCC (Taktyczna Opieka nad Poszkodowanymi w Walce, ang. Tactical Combat Casualty Care) i MARCHE PAWS (procedury działania w przypadku: masywnych krwawień, problemów z oddychaniem, krążeniem, urazami głowy, hipotermią, a także: ból, stosowanie antybiotyków, rany i usztywnienie).
  • Zaawansowane procedury medyczne na polu walki DCS (operacja z kontrolą obrażeń, ang. damage control surgery) i DCR (resuscytacja z kontrolą obrażeń, ang. damage control resuscitation).
  • Postępowanie z pacjentem w przypadku zagrożenia i użycia broni masowego rażenia.
  • Funkcjonowanie logistyki medycznej.
  • Przygotowanie medyczne podmiotu cywilnego na różne zagrożenia militarne.
Kto będzie mógł wstąpić do Legionu Medycznego?

Zapytaliśmy MON o kwalifikacje osób, które chciałyby wstąpić do Legionu oraz czy nabór obejmie wszystkie zawody medyczne. "Naturalnie w pierwszej kolejności myślimy o osobach, które powiązane są ze światem medycznym, ale Legion będzie także dla tych, którzy nie są profesjonalnymi medykami, a chcą nauczyć się niesienia pomocy w każdy warunkach lub taka wiedza może być im przydatna w miejscu, gdzie obecnie wykonują swój zawód. Będzie więc dla ludzi różnych profesji, samorządowców, pasjonatów" - czytamy w odpowiedzi.

Resort zapewnia, że "każdy reprezentant zawodu medycznego może wstąpić do Legionu Medycznego". "Nie musi być żołnierzem, rezerwistą i nie musi wiązać swojej przyszłości z pracą i służbą w Siłach Zbrojnych RP" - uściśla MON. Oferta skierowana jest też do osób, które uczą się zawodu medycznego (studentów, uczniów).

Czy w związku z tym są jakieś ograniczenia przy rekrutacji? "Przy deklaracji wstąpienia do Legionu Medycznego nie ma żadnych wymogów, nie podlega ocenie ani stan zdrowia ani poziom wiedzy. Nie ma limitów wieku ani wykształcenia. Ochotnik sam decyduje o ilości czasu, który chce poświęcić na szkolenie i doskonalenie" - wskazuje biuro prasowe resortu obrony.

"Inicjatywa jest skierowana do ludzi z pasją, którzy chcą się rozwijać, pogłębiać wiedzę, zdobyć unikatowe umiejętności i być przygotowanym do wykonywania swojej pracy również w warunkach kryzysu jak również potencjalnego konfliktu zbrojnego. Oczekuje się aktywności i wpierania działań wojskowej służby zdrowia w ramach integracji całego środowiska medycznego".

Dowództwo Wojsk Medycznych

Siedzibą nowego Dowództwa będzie 6 Brygada Powietrzno-Desantowa w Krakowie. Zdaniem szefa MON umiejscowienie nie jest przypadkowe i wiąże się z obecnością w tym mieście kilku ważnych jednostek, w tym wojsk specjalnych wraz z ich dowództwem, a także ogromną bazą medyczną, w skład której wchodzi m.in. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką oraz uczelnie medyczne.

Dowódcą nowej formacji został pułkownik lekarz Mariusz Kiszka. Dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora szpitala wojskowego we Wrocławiu. W trakcie ubiegłorocznej powodzi na Dolnym Śląsku koordynował również działania zabezpieczania medycznego dla szpitala w Nysie. 

Pułkownik Mariusz Kiszka
Pułkownik Mariusz Kiszka
Źródło: PAP

Pułkownik będzie odpowiedzialny za formułowanie nowego komponentu wojskowego, formułowanie strategii i działania na rzecz bezpieczeństwa Polski, powiązanego ze współpracą pomiędzy sektorem cywilnym, a wiodącą rolą Wojskowej Służby Zdrowia.

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

