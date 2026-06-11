"Ustanowiłeś dziś rekord, 19 pism, gratulacje!"

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- Wszystkiego się panicznie boję - mówi psychiatrze latem 2025 roku.

Dowiadujemy się tego z udostępnionej nam dokumentacji medycznej. Mamy też zgodę na jej cytowanie.

W dokumentacji znajdujemy notatki lekarza o pacjencie: "dostaje do wykonania obowiązki poniżej swoich kompetencji", "dostaje zbyt dużą ilość obowiązków, które nie są możliwe do zrealizowania", "ludzie w pracy mówią mu, że wygląda na przybitego i zmęczonego", "jest zniechęcony, jak ma iść do pracy, to jest zły", "musi się zmuszać do wychodzenia z domu", "ma napady lęku", "zdarzało się, że spisywał testament".

Łukasz Korzeniowski to dwudziestosześcioletni prawnik - do niedawna pracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka (BRPD). Lekarz diagnozuje u niego m.in. zaburzenia adaptacyjne i epizod depresji, proponuje hospitalizację. Korzeniowski odmawia, ale idzie na zwolnienie lekarskie. Wynika to z dokumentów, które nam pokazuje.

Historia, którą przedstawiamy, to opowieść o tym, jak Korzeniowski widział pracę w biurze - swoją i współpracowników. O realia tej pracy i stawiane zarzuty pytamy też Monikę Hornę-Cieślak. Nie rozstrzygamy kto ma rację - to oceni sąd.

Zdecydowaliśmy się na publikację, bo to, co o pracy w BRPD mówi Korzeniowski, w dużej mierze pokrywa się z tym, co o warunkach tej pracy opowiada nam blisko 20 innych - byłych i obecnych pracowników BRPD (w tym prawnicy, psycholodzy, nauczyciele), zatrudnionych na różnych stanowiskach - od szeregowych po te wyższe, kierownicze. Wszyscy mówią o przeciążeniu obowiązkami, poczuciu stałej kontroli i atmosferze lęku. Czy instytucja pełna wycieńczonych i wystraszonych dorosłych jest w stanie pomagać dzieciom? Podejmujemy temat i stawiamy to pytanie w interesie publicznym.

Jak dotąd tylko Korzeniowski zdecydował się na drogę sądową. Jego historia skłoniła nas do przyjrzenia się kulisom pracy całej instytucji.

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TVN24+ młody prawnik mówi wiosną 2026: - Nie byłem świadomy, jak źle wpływa na mnie ta praca. Ale w ten poniedziałek, kiedy miałem w głowie, że nie muszę już tam iść, nie muszę na nią patrzeć, nie muszę otwierać komputera, czytać maili od niej, to była taka ulga.

"Ona" to Monika Horna-Cieślak - od grudnia 2023 roku rzeczniczka praw dziecka. Korzeniowski pracował dla niej przez kilkanaście miesięcy.

W marcu 2026 roku, kilka miesięcy po odejściu z pracy, Korzeniowski pozywa byłego pracodawcę (formalnie Skarb Państwa). Do pozwu dołącza opinię psychiatryczną i inne dokumenty, które mają świadczyć m.in. o mobbingu.

Jeden z byłych bliskich współpracowników Korzeniowskiego powie nam później: - To była praca, która go zmiażdżyła. Gratuluję mu kręgosłupa. Ale tej odwagi, którą ma Łukasz, nie mam w sobie.

Miała wszystkich pogodzić

Żeby zrozumieć, co wydarzyło się w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, musimy cofnąć się do końcówki 2023 roku.