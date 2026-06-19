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Polska

Marcin Kierwiński pytany o schrony w Polsce. Stworzono nową kategorię

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Kierwiński o schronach w Polsce: cały czas dochodzą nowe miejsca
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński potwierdził w "Faktach po Faktach" przygotowanie przez straż pożarną zestawienia na temat schronów w Polsce. Minister podkreślił, że stworzono nową kategorię - na wzór Ukrainy.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiadał w październiku 2025 roku w "Kropce nad i", że w grudniu 2025 roku zostanie przygotowane zestawienie miejsc, które mogą służyć jako schrony, a także zestawienie miejsc, które będą wymagały remontu.

Raport się jednak nie ukazał i w związku z tym wciąż nie wiadomo, w jakim stanie są wszystkie nasze stare schrony. W TVN24+ opublikowaliśmy świeże dane od strażaków, mapę i liczby z całej Polski. Dane te mogą martwić.

Kierwiński o schronach w Polsce

Zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o tę kwestię szef resortu spraw wewnętrznych i administracji wskazał, że wszystkie zgłoszone schrony, czyli około czterech tysięcy takich miejsc, zostały przejrzane przez straż pożarną.

- Natomiast to jest proces, bo cały czas dochodzą nowe miejsca. W tym roku zgłoszono około dwóch tysięcy kolejnych nowych lokalizacji i będzie ich przybywać - stwierdził Kierwiński.

Schron w Polsce
Schron w Polsce
Źródło zdjęcia: TVN24

- Z tego, co przejrzała straż pożarna wiemy, które lokalizacje do czegoś mogą się nadawać, które będą wymagały nakładu. Wiele z tych inwestycji chcemy rozpocząć jak najszybciej. Niektóre, w związku z tym, że wybudowane były wiele lat temu, nie mają tej zdolności - powiedział.

Minister Kierwiński zwrócił uwagę, że "stworzono nową kategorię miejsca tymczasowego ukrycia". Są one podstawą zabezpieczenia ludności w Ukrainie. - Tam przecież nie mówimy, że nagle powstało nie wiadomo ile schronów. - Ukraińcy także bazują na miejscach tymczasowego ukrycia i te miejsca także przystosowujemy i budujemy - dodał.

Schron w Ukrainie
Schron w Ukrainie
Źródło zdjęcia: Shutterstock
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Marcin KierwińskiMSWiAbezpieczeństwo
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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