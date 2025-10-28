Motyka o nagraniu z jego żoną. "To zorganizowana akcja hejtu"

Miłosz Motyka o nagraniu z jego żoną. "Jest to zorganizowana akcja hejtu" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W miniony weekend między innymi politycy Konfederacji udostępniali w mediach społecznościowych zdjęcia i nagranie żony ministra energii Miłosza Motyki - Julii Wizlińskiej - która według części polityków miała śpiewać ukraińskie pieśni na tle "banderowskiej flagi".

Motyka o fladze UPA

O sprawę został zapytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Miłosz Motyka, który potwierdził, że na udostępnianych zdjęciach i nagraniu jest jego żona. Jak przekazał, ma ona "kresowe korzenie, polsko-ukraińskie, a obywatelstwo ma nadane przez prezenta Lecha Kaczyńskiego".

Udostępniane materiały mają być natomiast "sprzed kilkunastu lat". - Pewnie gdzieś w studiu mogła się pojawić flaga, która nie wiem nawet, czy jest banderowska - dodał.

Na uwagę, że flaga ma związek z Ukraińską Powstańczą Armią, Motyka podkreślił, że nie ma ona nic wspólnego z nim, ani jego żoną. - Jest to zorganizowana akcja hejtu, która ma na celu po prostu odczłowieczyć, zdehumanizować, zdelegitymizować mnie i administrację - wyjaśniał.

OGLĄDAJ: "Nie wierzę to, że ta sprawa tak szybko nabrała rozpędu po wyborach"