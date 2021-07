Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak z wnioskiem do ministra Przemysława Czarnka. Chodzi o martyrologię polskich dzieci podczas II wojny światowej

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wystąpił do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o wprowadzenie do podstawy programowej problematyki martyrologii polskich dzieci w okresie II wojny światowej i latach powojennych. O wsparcie tej inicjatywy zwrócił się do RPD Ireneusz Maj, p.o. dyrektor powstającego Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Inicjatywę budowy muzeum poparł prezydent Andrzej Duda.