Mike Pompeo, były sekretarz stanu USA, w "Rozmowach na 20-lecie" w TVN24

Były sekretarz stanu USA Mike Pompeo wystąpi w cyklu wywiadów "Rozmowy na 20-lecie" w TVN24. O demokracji, wolności słowa i znaczeniu sojuszu między Polską a Stanami Zjednoczonymi rozmawia z nim Marcin Wrona. Początek w piątek o godzinie 19.25 w TVN24 i w TVN24 GO.

Do cyklu "Rozmowy na 20-lecie" zapraszamy wielkie osobowości światowej polityki, kultury, nauki i sportu, które rzadko udzielają wywiadów. Wspólnie zastanawiamy się, z jakimi wyzwaniami mierzy się współczesny świat, co się zmieniło w Polsce i na świecie od czasu, kiedy telewizja TVN24 zaczęła nadawanie. Gdzie dziś jesteśmy i dokąd zmierzamy jako ludzie, jako społeczeństwa, państwa. Jubileusz 20-lecia TVN24 to okazja, żeby się zatrzymać i spojrzeć na bieżące sprawy i wyzwania z innej perspektywy i w szerszym kontekście.