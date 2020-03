Koronawirus u ministra środowiska. Michał Woś: mój test dał wynik pozytywny

Do godziny 16.00 w poniedziałek zakażenie koronawirusem w Polsce zostało potwierdzone u 156 osób. Trzy z zakażonych osób zmarły, a u 13 objawy choroby już ustępują. Zakażenia odnotowano niemal we wszystkich województwach.

Minister Woś: mój test na koronawirusa dał wynik pozytywny

Prezydent był już badany po spotkaniu z ministrem

W tym samym programie Bielan poinformował, że we wtorek odbędzie się posiedzenie Rady Gabinetowej, a następnie posiedzenie Rady Ministrów, na którym zostanie przedstawiony pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców, chroniących rynek pracy i stymulujących wzrost gospodarczy.

Jak zaznaczył, decyzja o spotkaniu zapadła przed ujawnieniem, że minister Woś jest zakażony. - Jeżeli dojdzie do posiedzenia, to wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w Radzie (Ministrów - red.), to będą osoby, u których będzie wykluczona obecność koronawirusa – zapewnił.