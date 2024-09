Według ustaleń Wirtualnej Polski jedną z osób, z którą Michał Woś nie może się kontaktować, jest Zbigniew Ziobro . Prokuratura nie odnosi się jednak do żadnych konkretnych nazwisk. "Wobec takiego charakteru wyżej wymienionych osób prokurator nie wyraził zgody na ujawnienie ich danych. Część tych osób, to 'osoby publiczne'" - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej.

Zakaz "nie dotyczy przebywania na sali plenarnej"

Jak podaje WP, Michał Woś od razu zapowiedział, że skorzysta z przysługującego mu prawa i złoży zażalenie do sądu, bo traktuje to jako "represje polityczne". Prokuratura zaznacza, że "zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia", więc zakaz kontaktu i tak obowiązuje.

"Zakazu tego nie łamie wspólne przebywanie na sali plenarnej, bo to nie jest 'kontakt'. Jeżeli będą jakieś sytuacje budzące wątpliwości, to oceniać to będzie in concreto (w tym przypadku - red.) prokurator" - przekazał rzecznik PK.