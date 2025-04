Kamiński: chcieli, żeby senacki kierowca na mnie donosił. Kidawa-Błońska komentuje

Kamiński: mój kierowca został poproszony o to, żeby na mnie donosić Źródło: TVN24

- Mój kierowca został poproszony o to, żeby na mnie donosić. Został poproszony o to przez urzędników Senatu Rzeczpospolitej podległych pani marszałek Małgorzacie Kidawie-Błońskiej - powiedział w "Tak jest" w TVN24 wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Trzecia Droga). Jego słowa skomentowała Kidawa-Błońska, Senat opublikował oświadczenie.

Kluczowe fakty: Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński powiedział, że jego kierowca dostał z Senatu pisemne polecenie o przekazywaniu informacji na temat jego "zdrowia i życia rodzinnego". Nazwał to próbą "szpiegostwa" i "ubeckimi metodami".

Według Kamińskiego podobne pismo otrzymał kierowca wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat. "Zwrócę się do Kancelarii Senatu o wyjaśnienia" - zapowiedziała polityczka Lewicy.

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła w rozmowie z tvn24.pl, że Kamiński oskarża "o coś, co nie miało miejsca". "Celem tej komunikacji było (...) efektywne zarządzanie czasem kierowców" - czytamy w komunikacie Senatu.

"Zobowiązuję was do informowania mnie o jakichkolwiek nieobecnościach wicemarszałków" - brzmi fragment pisma, do którego dotarł Radomir Wit z TVN24.

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Trzecia Droga) powiedział w programie "Tak jest" w TVN24, że "nigdy do tej pory nie spotkała go taka rzecz". - Mój kierowca został poproszony o to, żeby na mnie donosić. Został poproszony o to przez urzędników Senatu Rzeczpospolitej podległych pani marszałek (Małgorzacie) Kidawie-Błońskiej - mówił. Dodał, że według jego informacji taka prośba została też wystosowana do kierowcy wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat.

- Mój kierowca senacki odmówił donoszenia na mnie. Powiedział, że nie będzie informował o moich chorobach, moim życiu rodzinnym, dokąd jeżdżę, z kim się spotykam. Odmówił urzędnikom pani Kidawy-Błońskiej udzielania tych prywatnych informacji na mój temat - zaznaczył.

Kamiński: to jest ohydne

- Został poinformowany, że w związku z tym być może nie będzie ze mną pracował. (...) Gdyby pani Kidawa-Błońska chciała się dowiedzieć, czy jestem zdrowy czy chory, to mogła (zapytać), a nigdy tego nie zrobiła - powiedział Kamiński.

Kamiński tłumaczył, że jego kierowca dostał polecenie od swojego kierownika. - A następnie jego kierownik wysłał mu w tej sprawie pismo - mówił. Wicemarszałek zapowiedział, że jeszcze w piątek wieczorem upubliczni to pismo.

Opowiedział też "o pewnej różnicy". - Codziennie domagałem się dymisji Mateusza Morawieckiego. Plułem na Morawieckiego od rana do wieczora. Jak się znalazłem w szpitalu, to Morawiecki zadzwonił się spytać, co ze mną jest. (...) Ludzie Platformy nie zapytają mnie, czy się zdrowo czuję, tylko chcą się pytać kierowcy. To jest ohydne, obrzydliwe - dodał.

- Liczę, że pani marszałek nie ma z tym nic wspólnego. Tak zakładam (...) i liczę na to, że wyciągnie konsekwencje wobec osób, które stosują tego typu ubeckie metody - mówił. Dodał, że oczekuje przeprosin i dymisji osób, które wydały polecenia o "szpiegostwie".

Co było w piśmie do kierowcy Kamińskiego?

Do treści pisma, o którym mówił Kamiński, dotarł dziennikarz TVN24 Radomir Wit. Powiedział, że wiadomość jest zatytułowana "nieobecność wicemarszałków".

"Panowie, od dnia dzisiejszego zobowiązuję was do informowania mnie o jakichkolwiek nieobecnościach wicemarszałków. Jeśli wicemarszałek gdzieś leci, jedzie, idzie na urlop, jest chory itp., muszę o tym wiedzieć" - czytamy w piśmie.

Pod wiadomością jest stopka kierownika Kancelarii Senatu, Biuro Administracyjne, Dział Transportu.

Biejat: zwrócę się do Kancelarii Senatu o wyjaśnienia

Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat (Lewica). Według Kamińskiego, także do jej kierowcy zostało skierowane pismo o przekazywanie informacji na temat jej życia prywatnego.

"Z zaniepokojeniem przyjęłam informacje, którymi w mediach podzielił się Marszałek Kamiński. Jeśli to prawda, że ktoś oczekiwał od kierowców, żeby inwigilowali koalicjantów i donosili o ich stanie zdrowia, to jest to skandal. Zwrócę się do Kancelarii Senatu o wyjaśnienia" - napisała Biejat na platformie X.

Kidawa-Błońska: nie wiem, o co chodzi panu Kamińskiemu

Redakcja tvn24.pl skontaktowała się z marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Zapytana o sprawę przez tvn24.pl odpowiedziała, że jest "zdumiona". - Nie wiem, o co chodzi panu Kamińskiemu - dodała.

- Jakiego maila dostał i od kogo pan Kamiński nie wiem, bo go nie widziałam - stwierdziła. Dodała, że sprawdza to w kancelarii.

- Jestem zbulwersowana. Nie przypuszczałam, że pan Michał Kamiński może tak po prostu nerwowo reagować i oskarżać o coś, co nie miało miejsca - powiedziała. Stwierdziła, że w sprawie występu Kamińskiego w programie dostaje telefony, ale sama nie widziała piątkowego "Tak jest". - Dzisiaj jest Wielki Piątek. Mimo że zawsze oglądam, to dziś nie oglądałam - dodała.

- A co mnie, przepraszam, obchodzi stan zdrowia pana Michała Kamińskiego albo kierowcy? Senator przychodzi do pracy, wicemarszałek prowadzi obrady, jest na posiedzeniach. Naprawdę chyba za dużo o sobie myśli pan Kamiński - mówiła Kidawa-Błońska.

Kidawa-Błońska: liczę na przeprosiny

Więcej Kidawa-Błońska powiedziała w rozmowie telefonicznej z Piotrem Kraśką podczas "Faktów po Faktach". - Kierownik dysponujący samochodami i pracą kierowców potrzebuje tych danych do układania grafiku. Może to pismo nie jest precyzyjnie napisane, ale chodzi o to, że jeżeli marszałek wyjdzie na urlop czy przez kilka dni nie przychodzi do pracy, to kierowca w tym czasie będzie mógł wykonywać inne działania - powiedziała marszałkini Senatu.

- Nie rozumiem emocji pana Kamińskiego. Liczę na to, że przeprosi i mnie, i całą Kancelarię Senatu za rzucanie takich nieprawdziwych oskarżeń - mówiła. Dodała też, że - wbrew temu, co mówił Kamiński - nie kontaktował się z szefową Kancelarii Senatu, ani z nią samą.

- To jest jakieś szaleństwo. To pismo, które dostał pan Michał Kamiński, dostali wszyscy marszałkowie i wszyscy, którzy korzystają z samochodów służbowych.

Podkreśliła też, że "ta sprawa musi być wyjaśniona, bo nikt, nawet wicemarszałek, nie może rzucać takich słów i oskarżać innych ludzi".

Oświadczenie Senatu. "Celem było efektywne zarządzanie czasem kierowcó"

Oświadczenie w tej sprawie opublikował też Senat. "W związku z wypowiedzią wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, Kancelaria Senatu informuje, że korespondencja, o której mowa, prowadzona była pomiędzy dyspozytorem kierowców zatrudnionych w Biurze Administracyjnym a kierowcami obsługującymi wszystkich wicemarszałków Senatu" - czytamy w komunikacie.

Wyjaśniono, że "celem tej komunikacji było wyłącznie usprawnienie organizacji pracy i efektywne zarządzanie czasem kierowców".

"Zdecydowanie podkreślamy, że nie miała ona na celu jakiejkolwiek formy monitorowania aktywności wicemarszałków" - dodano.

