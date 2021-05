Dworczyk: NIK prowadzi w kancelarii premiera kilka kontroli

Zakładam, że Najwyższa Izba Kontroli przykłada dużą wagę do tego, żeby prześwietlać wszystkie działania administracji. I bardzo dobrze, nie mamy nic do ukrycia - powiedział "Super Expressowi" szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Odniósł się do zapowiadanego raportu NIK w sprawie wyborów korespondencyjnych z 10 maja 2020 roku, które się nie odbyły. - Według mojej najlepszej wiedzy nie złamaliśmy prawa - przekonywał.