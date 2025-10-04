Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Według Obajtka "to rozwój", ochrona przyrody "nie jest dla niego hamulcem"

Daniel Obajtek
Michał Fuja: dla Obajtka strefy chronionego krajobrazu nie są hamulcem do inwestycji
Źródło: TVN24
Dla Daniela Obajtka strefy "Natura 2000", strefy obszaru ochronnego dla jezior absolutnie nie są hamulcem do tego, żeby jakaś inwestycja powstała - powiedział reporter "Superwizjera" Michał Fuja, autor reportażu "Mazurski Dubaj Daniela Obajtka". Dziennikarz ujawnił udział byłego prezesa Orlenu w budzącej obawy ekologów inwestycji. W sobotę emisja materiału w TVN24.

Tuż przy szlaku wielkich jezior mazurskich planowana jest olbrzymia inwestycja hotelowo-apartamentowa. Projekt, który budzi poważne obawy mieszkańców i ekologów, może bezpowrotnie przeobrazić niezabudowaną dotychczas linię brzegową jeziora Kisajno w bliskim sąsiedztwie Giżycka. Za inwestycją stoi deweloper zaprzyjaźniony z byłym prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem, a on sam wykupił tereny wokół planowanej inwestycji. W tle tej historii przewija się również człowiek skazywany za dostarczanie materiałów wybuchowych grupie przestępczej, a także urzędnicy i instytucje, które przymykają oko na rozmiar inwestycji.

Czy plaże mazurskich jezior powinny zostać zabudowane wzorem Dubaju? Co na ten temat mają do powiedzenia zainteresowani? O tym w reportażu Michała Fui "Mazurski Dubaj Daniela Obajtka" w sobotę o godzinie 20 na antenie TVN24.

>> Cały reportaż "Superwizjera" - "Mazurski Dubaj Daniela Obajtka" - można zobaczyć już teraz w TVN24+ >>

Fuja: rozmowa z Obajtkiem to był rollercoaster

Michał Fuja był gościem porannego pasma "Wstajesz i Weekend" w TVN24. - Dla Daniela Obajtka strefy "Natura 2000", strefy obszaru ochronnego dla jezior absolutnie nie są hamulcem do tego, żeby jakaś inwestycja powstała - stwierdził reporter "Superwizjera".

"Natura 2000" to sieć obszarów w Unii Europejskiej mająca na celu ochronę cennych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych zagrożonych w całej Europie. Na jednym z nich planowana jest wspomniana inwestycja.

Michał Fuja
Michał Fuja
Źródło: TVN24

Dziennikarz próbował konfrontować zebrane w sprawie informacje z Obajtkiem. Europoseł PiS i były prezes Orlenu niechętnie odpowiadał na jego pytania. - Rozmowa to rzeczywiście był rollercoaster, bo to było dużo emocji, tam było dużo wyzwisk w moją stronę, ale były też takie spokojne momenty, gdzie po prostu rozmawialiśmy o różnicach zdań - przyznał Fuja.

- Według Daniela Obajtka tego typu inwestycje to jest rozwój, to jest rozwijanie kraju, a każdy, kto tak nie myśli, nie jest patriotą, jest hamulcowym, czyli ja jestem tym hamulcowym - dodał. W ocenie reportera Obajtkowi "bardzo zależy" na sfinalizowaniu inwestycji. 

OGLĄDAJ: Obajtek usłyszał proste pytanie. "Guzik to pana obchodzi"
1509_obajtek

Obajtek usłyszał proste pytanie. "Guzik to pana obchodzi"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Daniel ObajtekSuperwizjer
Czytaj także:
imageTitle
Polka zachwyciła świat. "Jestem bardzo zmęczona, ale jeszcze bardziej szczęśliwa"
Najnowsze
NASA
Młodzi programiści będą przez dobę pomagać NASA
Najnowsze
Ta koperta z listem miała nigdy nie trafić do rodziny
Nieszczęśliwe zakochany, został stracony. Po 82 latach rodzina dostała list
Poznań
Wymiana jeńców wojennych. Ukraińcy wrócili do domu
Wrócili z rosyjskiej niewoli. "Koszmar. Chłopcy wokół mnie umierali"
Świat
Izraelska ofensywa w Gazie
Media: jest rozkaz wstrzymania ofensywy w Gazie
Świat
Zniszczony budynek Teatru Dramatycznego w Mariupolu
"Rosjanie chcieli zmusić nas do zeznania, że to my zabiliśmy cywilów"
Świat
Konie wybiegły na drogę. Doszło do zderzenia
Na drogę wybiegły dwa konie. Doszło do zderzenia
Łódź
imageTitle
Fatalna diagnoza po upadku Polaka w Toruniu
EUROSPORT
Mroźny i słoneczny poranek
Za nami kolejna zimna noc
METEO
Oskarżeni o molestowanie dziewczynki to mieszkańcy jednej z podrzeszowskich miejscowośc
Wychowawca z obozu sportowego z zarzutem "przestępstwa seksualnego"
Lublin
Zatrzymani mężczyźni są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi
Znany uczestnik walk MMA zatrzymany po bójce pseudokibiców
Kujawsko-Pomorskie
Ursula von der Leyen
"Trzeba wykorzystać ten moment". Szefowa KE o planie Trumpa
Świat
22 min
pc
Ministerstwo Wojny zamiast Departamentu Obrony. Czy to tylko zmiana tabliczki?
Horyzont
Atak USA na łódź gangu narkotykowego
Kolejne uderzenie USA na łódź gangu. Zginęło "czterech narkoterrorystów"
Świat
imageTitle
Mistrzowskie otwarcie Legii. Genialna skuteczność rzutowa
EUROSPORT
Oryginalne zdjęcie mieszkańców Legnicy
Zdjęcie mieszkańców w kapsule czasu, z doklejoną wiceprezydent
Wrocław
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
WARSZAWA
Zdjęcie ilustracyjne
Dziwne zwroty, nieistniejące przepisy. To nie sędzia napisał wyrok
BIZNES
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia
WARSZAWA
Szymon Hołownia
"Obrazić też trzeba umieć", "nie mogę się powstrzymać". Tak zaczynał w Sejmie Hołownia
Polska
Burza Amy uderzyła
Amy uderzyła. Zginęła jedna osoba
METEO
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Zginął pasażer, kierowca oskarżony
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
Zełenski potwierdził. Największy taki atak od początku wojny
Świat
Śmiertelny wypadek awionetki w Lipowej pod Żywcem
Wystartowali w gęstej mgle. Po dwóch minutach spłonęli
Małgorzata Goślińska
imageTitle
Kapitalny tenis Majchrzaka. Rozbił wyżej notowanego Amerykanina
EUROSPORT
imageTitle
Trzy medale, jedno nazwisko. Zwolińska pisze historię
EUROSPORT
Śnieg
Spadło ponad pół metra śniegu
METEO
monachium niemcy lotnisko - Framalicious shutterstock_2499279729
Lotnisko znów sparaliżowane. "Stopniowe wznawienie" prac
Świat
imageTitle
Po pierwsze polskie złoto. Święto żużla w Toruniu
EUROSPORT
Żołnierz oskarżony o przekroczenie uprawnień przy użyciu broni na granicy z Białorusią
Decyzja prezydenta w sprawie wojska. Komunikat BBN
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica