Według Obajtka "to rozwój", ochrona przyrody "nie jest dla niego hamulcem"

Tuż przy szlaku wielkich jezior mazurskich planowana jest olbrzymia inwestycja hotelowo-apartamentowa. Projekt, który budzi poważne obawy mieszkańców i ekologów, może bezpowrotnie przeobrazić niezabudowaną dotychczas linię brzegową jeziora Kisajno w bliskim sąsiedztwie Giżycka. Za inwestycją stoi deweloper zaprzyjaźniony z byłym prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem, a on sam wykupił tereny wokół planowanej inwestycji. W tle tej historii przewija się również człowiek skazywany za dostarczanie materiałów wybuchowych grupie przestępczej, a także urzędnicy i instytucje, które przymykają oko na rozmiar inwestycji.

Czy plaże mazurskich jezior powinny zostać zabudowane wzorem Dubaju? Co na ten temat mają do powiedzenia zainteresowani? O tym w reportażu Michała Fui "Mazurski Dubaj Daniela Obajtka" w sobotę o godzinie 20 na antenie TVN24.

Fuja: rozmowa z Obajtkiem to był rollercoaster

Michał Fuja był gościem porannego pasma "Wstajesz i Weekend" w TVN24. - Dla Daniela Obajtka strefy "Natura 2000", strefy obszaru ochronnego dla jezior absolutnie nie są hamulcem do tego, żeby jakaś inwestycja powstała - stwierdził reporter "Superwizjera".

"Natura 2000" to sieć obszarów w Unii Europejskiej mająca na celu ochronę cennych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych zagrożonych w całej Europie. Na jednym z nich planowana jest wspomniana inwestycja.

Michał Fuja Źródło: TVN24

Dziennikarz próbował konfrontować zebrane w sprawie informacje z Obajtkiem. Europoseł PiS i były prezes Orlenu niechętnie odpowiadał na jego pytania. - Rozmowa to rzeczywiście był rollercoaster, bo to było dużo emocji, tam było dużo wyzwisk w moją stronę, ale były też takie spokojne momenty, gdzie po prostu rozmawialiśmy o różnicach zdań - przyznał Fuja.

- Według Daniela Obajtka tego typu inwestycje to jest rozwój, to jest rozwijanie kraju, a każdy, kto tak nie myśli, nie jest patriotą, jest hamulcowym, czyli ja jestem tym hamulcowym - dodał. W ocenie reportera Obajtkowi "bardzo zależy" na sfinalizowaniu inwestycji.

