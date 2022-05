Kolejny wyciek na maturze? Ktoś wrzucił do sieci niemal cały arkusz, CKE sprawdza

W poniedziałek 9 maja o godzinie 9 rozpoczęła się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Już po jej rozpoczęciu Centralna Komisja Egzaminacyjna otrzymała zrzuty ekranu z jednej z grup w mediach społecznościowych, gdzie ktoś opublikował niemal cały arkusz z zadaniami. - Sprawą zajmuje się nasz prawnik, jeśli zgłoszenie się potwierdzi, przekażemy sprawę do prokuratury - mówi redakcji tvn24.pl Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Już w trakcie egzaminu z języka angielskiego na adres sekretariatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ktoś wysłał zrzuty ekranu z prywatnej rozmowy z zamkniętej internetowej grupy. Widać na nich zdjęcia kolejnych stron arkusza maturalnego, z którym mierzą się maturzyści. To już wydrukowane zadania, sfotografowane na stoliku, strona po stronie.

- Mamy zgłoszenie, badamy sprawę pod kątem prawnym i jeśli nasze przypuszczania o wycieku się potwierdzą, zgłosimy kolejną sprawę do prokuratury - mówi tvn24.pl Marcin Smolik, dyrektor CKE.

"Kolejną", bo zgłoszenie o wycieku zadań maturalnych Centralna Komisja Egzaminacyjna złożyła w prokuraturze również w miniony piątek , gdy maturzyści podchodzili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wtedy w mediach społecznościowych ktoś opublikował fragmenty arkusza, między innymi najwyżej punktowane zadanie - temat wypracowania.

Jak mogło dojść do wycieku?

Arkusze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym trafiły do szkół już w piątek. Aż do czasu rozpoczęcia egzaminu powinny być zapieczętowane w specjalnych kopertach. Istnieje jednak podejrzenie, że w jednej ze szkół zostały otwarte wcześniej i stąd wzięły się zdjęcia na zamkniętej grupie w mediach społecznościowych, o których dziś ktoś poinformował anonimowo CKE.

Podobne przypuszczenia CKE miało w 2021 i 2020 roku, gdy również miało dochodzić do wycieków zadań. W tamtych przypadkach do dziś nikt jednak nie został ukarany.

CKE stara się ustalić, kiedy dokładnie wrzucono arkusze, bo poza przeciekiem przed egzaminem możliwym scenariuszem jest także scenariusz, że ktoś sfotografował egzamin po jego rozpoczęciu. To jednak oznaczałoby, że złamane zostały procedury maturalne i na salę egzaminacyjną został wniesiony aparat fotograficzny lub telefon z aparatem. Taka sytuacja grozi unieważnieniem egzaminu osoby, która to zrobiła.

Matura 2022. Angielski najpopularniejszy

Język angielski to najpopularniejszy język obcy na maturze. A egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym jest też najpopularniejszym ze wszystkich możliwych rozszerzeń. Podchodzi do niego w tym roku ponad 201 tysięcy absolwentów.

W tym roku, by uzyskać świadectwo dojrzałości trzeba uzyskać 30 proc. punktów z trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym - języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dodatkowo trzeba podejść do jednego egzaminu rozszerzonego, ale ten nie ma progu zdawalności i nie można go oblać.