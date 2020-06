Minister edukacji: mam nadzieję, że te dodatkowe tygodnie pomogły lepiej się przygotować

- Egzamin odbywa się w nieco innym terminie, kasztany zakwitły, a w niektórych miejscach może nawet już przekwitły - mówił o maturze w reżimie sanitarnym Dariusz Piontkowski, minister edukacji. Co najmniej 196 osób napisze maturę w lipcu - to między innymi maturzyści na kwarantannie spowodowanej koronawirusem.

- Mamy nadzieję, że dzięki tym dodatkowym tygodniom mogliście się dobrze przygotować i dostaniecie się na wymarzone uczelnie - zwrócił się do maturzystów Dariusz Piontkowski, minister edukacji. I dodał: - Egzamin odbywa się w nieco innym terminie, kasztany zakwitły, a w niektórych miejscach może nawet już przekwitły.

Matury w reżimie sanitarnym

- Egzaminy odbywają się w szczególnych okolicznościach, kiedy szkoły nie funkcjonują w normalnym zakresie. Opracowaliśmy wytyczne, by szkoła była bezpiecznym miejscem dla uczniów i nauczycieli - zapewniał Piontkowski.

Te wytyczne to między innymi obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły (maseczki i przyłbice można zdjąć dopiero, gdy uczniowie zasiądą w ławach egzaminacyjnych). W czasie egzaminu uczniowie muszą być oddaleni od siebie o 1,5 metra, podobny dystans muszą zachować przed wejściem na egzamin.

Maturzyści w kolejce do wejścia na egzamin

196 osób napisze maturę w lipcu

Maturzyści, którzy nie przystąpili do egzaminów ze względów losowych lub zdrowotnych - w tym m.in. ze względu na kwarantannę, napiszą egzamin w lipcu. - O godzinie 12 mieliśmy 196 takich wniosków, porównywalnie do roku ubiegłego - mówił Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - Więcej wniosków jest tylko na terenie szkół podlegających komisji w Jaworznie. Przed rokiem było tam 14 wniosków, teraz są 43, w tym 36 wynikających z kwarantanny - dodał.

Choć matury przeprowadzone są w czerwcu, na arkuszach egzaminacyjnych widniała majowa data. - To dlatego, że egzaminy były przygotowane już wcześniej i w marcu, gdy rozpoczynała się nauka zdalna, arkusze były już w druku - tłumaczył Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Smolik: do egzaminu maturalnego 2020 przystąpi 272 456 tegorocznych absolwentów liceów i techników

Harmonogram maturalny

Egzaminy maturalne potrwają do 29 czerwca. W tym tygodniu czekają nas jeszcze następujące egzaminy: we wtorek 9 czerwca rano - matematyka na poziomie podstawowym, po południu - język łaciński i kultura antyczna; w środę 10 czerwca rano - język angielski na poziomie podstawowym, po południu - na poziomie rozszerzonym. Później maturzyści mają przerwę związaną z Bożym Ciałem i długim weekendem. Do egzaminów wrócą w poniedziałek 15 czerwca.