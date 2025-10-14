Martyna Wojciechowska o programie profilaktycznym "Godzina dla Młodych Głów": on zmienia polską szkołę

Od trzech lat podróżniczka, prezenterka i dziennikarka Martyna Wojciechowska realizuje projekt "Młode Głowy" dotyczący badań nad zdrowiem psychicznym wśród młodych Polaków. Objął on już ponad milion polskich uczniów. Teraz te działania zostały docenione przez MEN.

"Z ogromną radością i wzruszeniem chcę się z Wami podzielić wiadomością, że zostałam uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej!", napisała. Wręczenie medalu KEN przez Barbarę Nowacką odbyło się 13 października.

Medal dla Martyny Wojciechowskiej

To odznaczenie przyznawane jest za "szczególne zasługi dla oświaty i wychowania" osobom, które poprzez swoją działalność "inspirują, edukują i wspierają rozwój innych". Wojciechowska w swoim wpisie zaznaczyła, że zarówno jej Fundacja Unaweza, jak i projekt "Młode Głowy" od lat działają na rzecz dzieci i młodzieży, walcząc również o "równość szans, edukację emocjonalną i zdrowie psychiczne".

"Dla mnie edukacja to coś znacznie więcej niż tylko zdobywanie wiedzy. To uczenie się, jak lepiej rozumieć siebie i innych, jak rozwijać empatię i zdobywać odwagę, by zmieniać świat na lepsze", dodała. Podziękowała również za wspieranie misji i "pokazywanie młodym ludziom, że warto otwarcie mówić o tym, co naprawdę ważne".

Fundacja Martyny Wojciechowskiej

Fundacja Unaweza to organizacja założona w 2019 roku. Działa na wielu płaszczyznach na rzecz kobiet, rodzin oraz dzieci i młodzieży nie tylko z Polski, ale też innych części świata. W jej ramach działa projekt edukacyjny dotyczący zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.

W szkołach uruchomiono profilaktyczną "Godzinę dla Młodych Głów", podczas której uczniowie mogą otrzymać wsparcie i opiekę. - Lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego startując od samych podstaw, oparliśmy się na tym, żeby dawać młodym głos, normalizować mówienie o zdrowiu psychicznym i żeby dawać konkretne narzędzia - tłumaczyła prezeska Fundacji Unaweza. - W zasadzie dostrzegliśmy ogromną lukę w naszym systemie opieki zdrowotnej i postanowiliśmy przyjrzeć się, gdzie są najbardziej palące problemy do zaopiekowania - wyjaśniała Wojciechowska na antenie TVN24.

