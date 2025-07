Po północy w prywatnym mieszkaniu. Polityk Polski 2050: zaskoczyło mnie to

Hołownia spotkał się z politykami PiS o północy w mieszkaniu Bielana. Zalewski: byłem zaskoczony Źródło: TVN24

Jak ustalili dziennikarze i autorzy podcastu "W związku ze śledztwem", Dominika Długosz ("Newsweek") oraz Mariusz Gierszewski (Radio ZET), w czwartek przed północą rządowa limuzyna Hołowni zaparkowała w podziemnym garażu w budynku, gdzie mieszka europoseł PiS Adam Bielan. Dziennikarze twierdzą, że mają zdjęcia samochodu i potwierdzili informację w kilku źródłach.

Według fotoreporterów "Faktu" o godzinie 1.06 w nocy do garażu budynku wjechało także auto prezesa PiS. Jednocześnie reporterzy nie zauważyli już samochodu Hołowni. Kolumna Kaczyńskiego miała opuścić garaż około godziny 1:50. Pół godziny później z bloku miał wyjść również wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL).

Dziennikarze piszą o "tajnej wizycie" i spotkaniu "pod osłoną nocy". Nie udało im się skontaktować z Bielanem i Kamińskim.

Hołownia: ekscytacja nie jest wskazana

W piątek wieczorem do sprawy odniósł się Szymon Hołownia. "Wzmożenie i ekscytacja związana z moim wczorajszym spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana" - napisał marszałek Sejmu.

Tłumaczył, że późna pora to "nic nadzwyczajnego". "Dzień kończę koło północy. Wczoraj o 21.30 wylądowałem w Warszawie po dniu wypełnionym obowiązkami marszałkowskimi w Gdańsku i Grudziądzu, a to był mój jedyny tego dnia 'slot' na spotkanie i rozmowę" - tłumaczył.

Zalewski: Hołownia nie jest człowiekiem standardowym

W piątek wiceminister obrony Paweł Zalewski (Polska 2050) stwierdził w programie "Tak jest" w TVN24, iż to "naturalne, że Hołownia spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim, bo to lider obozu, który 'wyniósł' Nawrockiego". - Marszałek Hołownia jest politykiem ekumenicznym i czymś naturalnym jest to, że spotyka się z wszystkimi - mówił.

Zaprzeczył też, że marszałkowi mogło chodzić o "argumenty przed rozmową z Donaldem Tuskiem w kontekście rekonstrukcji rządu".

Zalewski przyznał jednak, że "był zaskoczony" informacjami o okolicznościach spotkania. - Nie jest naturalne spotkanie o godzinie 1 w nocy w czyimś prywatnym mieszkaniu - mówił.

- Ale marszałek Hołownia nie jest człowiekiem standardowym, tylko człowiekiem, który przełamuje różnego rodzaju bariery. Jeżeli spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim było możliwe o godzinie 1 w nocy, to nie dziwię się, że się z nim spotkał - powiedział polityk.

Sugerował też, że być może miejsce i pora były warunkami postawionymi przez Kaczyńskiego.

"Często pan się umawia na rozmowy o projektach po północy?"

Sprawę skomentowała też szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. "Często pan się umawia na rozmowy w sprawie projektów ustaw po północy w prywatnych mieszkaniach, panie marszałku? Bo ja mam zwyczaj umawiać się w takich sprawach raczej w swoim biurze" - napisała Żukowska.

Często Pan się umawia na rozmowy w sprawie projektów ustaw po północy w prywatnych mieszkaniach, Panie Marszałku? Bo ja mam zwyczaj umawiać się w takich sprawach raczej w swoim biurze.

