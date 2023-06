"Jedno jest pewne: Andrzej Duda czegoś się wystraszył i napytał biedy obozowi władzy"

"To zadanie liderów opozycji, aby ten entuzjazm i to poczucie siły, sprawczości, mocy utrzymać"

Gość "Rozmowy Piaseckiego" pytany, czy ten entuzjazm utrzyma się do jesiennych wyborów parlamentarnych, odparł, że "na pewno w ciągu najbliższych czterech miesięcy zdarzy się wiele rzeczy, które przykują nasze emocje i odwrócą naszą uwagę od wyraźnego sukcesu opozycji z wczoraj". - Emocje mają to do siebie, że przypływają i odpływają. To zadanie liderów opozycji, aby ten entuzjazm i to poczucie siły, sprawczości, mocy utrzymać u swoich wyborców - zauważył.

Zdaniem politologa w niedzielnym marszu "udało się przekonać, że zwycięstwo jest możliwe". - Ja to ciągle podkreślam, że z ewolucyjnego punktu widzenia mamy tendencje do tego, żeby przyłączać się do silniejszych i to się politologicznie odbija. Ma to swoje znaczenie. Ludzie, którzy są nieprzekonani o swoim zwycięstwie, przegrywają. To jest potwierdzone w psychologicznych eksperymentach, że przekonanie o zwycięstwie zbliża do niego - tłumaczył.