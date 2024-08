Poczucie w administracji Bidena, (wobec tego) jak Polska się zachowywała w czasie kryzysu na Ukrainie, to podziw - powiedział w "Faktach po Faktach" ambasador Polski w USA Mark Brzezinski. - Mówię każdemu Polakowi i Polce, którzy przyjęli Ukraińca do swojego domu, prezydent Biden poprosił, żebym to wam właśnie powiedział: dziękuję - dodał. Ambasador mówił też, że "wydatki, które Polska czyni na obronność, to wzór dla NATO".

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski przekazał w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "poczucie w administracji Bidena, (wobec tego - red.) jak Polska się zachowywała w czasie tego kryzysu na Ukrainie, to podziw".

- W imieniu prezydenta (USA, Joe) Bidena mówię każdemu Polakowi i Polce, którzy przyjęli Ukraińca do swojego domu - prezydent Biden poprosił, żebym to wam właśnie powiedział: dziękuję - oznajmił. - Widzieliśmy to, co zrobiliście. Nie było to łatwe, ale było to słuszne i jesteśmy bardzo wdzięczni - dodał.

"Wydatki, które Polska czyni na obronność, to wzór dla NATO"

Dyplomata był pytany, czy wysokie inwestycje Polski w obronność sprawiają, że jest ona silnym sojusznikiem do Stanów.

Jak ocenił Brzezinski, "wydatki, które Polska czyni na obronność, to wzór dla NATO". - To cztery procent PKB i wiemy, że to jest kosztowne dla narodu polskiego, wiemy, że te umowy na miliardy dolarów płyną z kieszeni polskich podatników, ale jednak jest to wschodnia flanka NATO - podkreślił. Dodał, że rosyjski prezydent Władimir Putin "jest niebezpieczny" i "musimy czynić takie inwestycje". - Fakt, że Polacy to robią, jest postrzegany jako wzór dla całego NATO. Jest to przykład dla Sojuszu - dodał.

Brzezinski: wydatki, które Polska czyni na obronność, to wzór dla NATO TVN24

