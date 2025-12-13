Logo strona główna
Polska

"Wizjoner, pionier, mistrz". Trzy lata temu zmarł Mariusz Walter

Mariusz Walter
Mariusz Walter
Źródło: Leszek Szymański/PAP
Dokładnie trzy lata mijają od śmierci Mariusza Waltera, byłego prezes TVN i współzałożyciela ITI, jednej z najważniejszych postaci polskich mediów ostatnich kilkudziesięciu lat.

Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. Przygodę z mediami rozpoczął jeszcze na studiach, podejmując pracę w radiowęźle Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Następnie związał się z Radiem Katowice i lokalnym ośrodkiem Telewizji Polskiej. W 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i rozpoczął pracę w TVP w stolicy.

W latach 60. i 70. był jedną z najważniejszych osób dla polskiej telewizji. Realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. Miał niezwykły talent. Z TVP był związany do stanu wojennego. Odszedł z niej w 1982 roku. Rok później poznał Jana Wejcherta, biznesmena, wraz z którym niedługo później założył grupę ITI. Ta współpraca w 1997 roku doprowadziła do powstania TVN, a następnie utworzenia pierwszej stacji informacyjnej w Polsce, tj. TVN24. Walter był prezesem TVN do 2001 roku. W zarządzie ITI (ówczesnego właściciela TVN) zasiadał do roku 2012.

Mariusz Walter był wielkim kibicem piłki nożnej. Przez lata zasiadał we władzach Legii Warszawa. Stał także za nagrodzonym na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Sportowych w Oberhausen obrazem "Gra o wszystko", który dokumentował dzień rewanżowego spotkania Górnika Zabrze z AS Roma w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów.

W 2001 roku Walter został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 13 grudnia 2022 roku. Miał 85 lat.

Mariusz Walter
Mariusz Walter
Źródło: Leszek Szymański/PAP

ZOBACZ TEŻ: Ostatnie pożegnanie Mariusza Waltera. "Niezwykły człowiek, wizjoner, pionier, mistrz"

Mariusz Walter we wspomnieniach

- Miał niezwykłą rękę do ludzi. Stworzył wiele gwiazd dziennikarstwa, które do dzisiaj są razem z nami w TVN - mówiła trzy lata temu o Walterze Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN. Podkreślała, że Walter był "charyzmatycznym liderem". - Był przedsiębiorcą, ale także wybitnym dziennikarzem, który wierzył w misję i rolę niezależnego dziennikarstwa - wspominała Kieli.

- Od pierwszego dnia wiedziałam, że pracuję z niezwykłym człowiekiem, wizjonerem, pionierem, mistrzem - wspominała Waltera prowadząca "Kropkę nad i" w TVN24 Monika Olejnik. - Pamiętam zebrania po programach, w których Mariusz z pasją i precyzją analizował naszą pracę, pracę operatorów, oświetleniowców, realizatorów, dziennikarzy - kadr po kadrze, sekunda po sekundzie. Mówił nam, co mamy poprawiać. Był niezwykle perfekcyjny, wymagający, ale też ciepły - dodawała.

W swoich wspomnieniach dziennikarze TVN pisali o tym, co zawdzięczają Walterowi. "Uwierzył we mnie na starcie, a później, i wymagał, i wspierał. Doglądał. Monitorował. Dzwonił i zwracał uwagę. Albo dzwonił i chwalił. I zawsze pytał co u mnie" - pisała Anita Werner. "Telewizja w Polsce zawdzięcza mu wszystko" - podkreślała Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

