"To dewastujące dla państwa polskiego". Bodnar o sprawie Błaszczaka

Sprawa dotycząca ujawnienia dokumentów, jak i oświadczenie Mariusza Błaszczaka w tej sprawie, są dewastujące dla państwa polskiego - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Odniósł się w ten sposób do postawienia zarzutu byłemu szefowi MON dotyczącego ujawnienia części planu obrony państwa. Dodał, że polityk PiS-u, ujawniając to, kierował się interesem politycznym.

Poseł PiS Mariusz Błaszczak usłyszał zarzut w sprawie ujawnienia fragmentów wojskowego planu "Warta". Jako szef MON odtajnił w lipcu 2023 roku i ujawnił we wrześniu 2023 roku fragmenty Planu Użycia Sił Zbrojnych RP WARTA-00101. Plan ten to dokument z 2011 roku dotyczący sposobu obrony przed ewentualnym atakiem Rosji .

Bodnar: to dewastujące dla państwa polskiego

- My musimy mieć zaufanie do tego, że jeżeli jakieś dokumenty mają klauzulę tajności, to dostęp do tych dokumentów mają tylko osoby uprawnione, które przeszły odpowiednią certyfikację. Po drugie musimy wiedzieć, że jeśli są takie dokumenty, to ich ujawnienie może następować tylko i wyłącznie w określonym trybie, bardzo ściśle przewidzianym przepisami prawa - wskazywał.