Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Błaszczak pytany o walutę "chwilówek". Mówił o "der Safe" i "kredycie komercyjnym"

|
Mariusz Błaszczak
Błaszczak pytany o walutę pożyczek koreańskich. Były szef MON o "der SAFE" i kredycie komercyjnym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Mariusz Błaszczak przekonywał jeszcze niedawno, że koreańskie pożyczki na uzbrojenie nie były brane w euro. Dziennikarskie śledztwo reportera "Czarno na Białym" Piotra Świerczka zburzyło narrację byłego ministra obrony. Polityk był pytany w Sejmie, dlaczego wprowadził opinię publiczną w błąd. 

>>> Reportaż "Chwilówka Błaszczaka" Piotra Świerczka dostępny w "Czarno na Białym" w TVN24+

Politycy PiS krytykują SAFE, a jednym z ich zarzutów wobec rządzących jest zaciąganie zobowiązań w obcej walucie - euro. Tymczasem w trakcie rządów partii Jarosława Kaczyńskiego pożyczki na uzbrojenie również były brane w tej samej walucie - wynika z dziennikarskiego śledztwa reportera "Czarno na Białym" Piotra Świerczka, przedstawionego w materiale "Chwilówka Błaszczaka". 

W lutym, gdy Sejm przyjął zawetowaną później przez prezydenta ustawę o SAFE, były minister obrony Mariusz Błaszczak przekonywał, że pożyczki koreańskie nie były zaciągane w euro. - Po pierwsze to była inna waluta, to nie było euro, tylko inna waluta, więc inne zasady (…) inne oprocentowanie jest tych walut, inne są relacje tych walut - mówił dziennikarzom na sejmowym korytarzu i tłumaczył w ten sposób swój sprzeciw wobec unijnego programu.

- Różne waluty mają różną wartość, nie była tamta [koreańska - red.] pożyczka pobierana w walucie euro, waluta euro jest inaczej oprocentowana niż inne waluty - kontynuował.

"Chwilówka Błaszczaka". Co ustalili w Seulu reporterzy "Czarno na białym"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Chwilówka Błaszczaka". Co ustalili w Seulu reporterzy "Czarno na białym"?

Paulina Borowska

Dlaczego Błaszczak wprowadził opinię publiczną w błąd?

Błaszczak był pytany o wcześniejszą wypowiedź we wtorek w Sejmie. - Pani porównuje der Safe z kredytami komercyjnymi - zwrócił się do dziennikarki TVP Info Justyny Dobrosz-Oracz. - Pan publicznie nam od lutego mówi, że to nie był kredyt w euro. A teraz się okazuje, że był - dociekała dziennikarka. 

- Der Safe to jest projekt polityczny - kontynuował wiceszef PiS. Na uwagę, że pytanie dotyczy czegoś innego, odpowiedział: - Pani pyta o kredyty komercyjne. Ja mówiłem, że projektów politycznych nie realizowałem.

Gdy Dobrosz-Oracz próbowała po raz kolejny zadać pytanie, Błaszczak wtrącił: - Nie podoba się pani moja odpowiedź. W związku z tym pani jest poirytowana.

- Dlaczego pan oszukiwał opinię publiczną - zapytała wprost dziennikarka. - Dlaczego pani oskarżenia wobec mnie kieruje? - odpowiedział Błaszczak. - Dlaczego pan nas wprowadził w błąd? Czy pana ktoś wprowadził w błąd? - brzmiały kolejne pytania Dobrosz-Oracz. 

- Der Safe nie jest kredytem, tylko jest instrumentem politycznym. Kredyty w Korei Południowej były zawierane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przez specjalistów, finansistów. Różnica zasadnicza - kontynuował. - W Korei Południowej był kredyt komercyjny. W przypadku der Safe to jest mechanizm polityczny uzależniający Polskę - twierdził poseł PiS

Błaszczak nie odpowiedział, dlaczego w lutym mówił, że pożyczka koreańska nie została zaciągnięta w euro. 

Na jakich zasadach PiS podpisywał kredyty na uzbrojenie?

W 2022 roku Marijusz Błaszczak podpisał kontrakt na zakupy uzbrojenia z Koreą Południową na kwotę 44 miliardów dolarów - ustalił Świerczek. Pierwszą pożyczkę na zakup południowokoreańskiego sprzętu zaciągnięto w Hiszpanii i Szwecji na kwotę pięciu miliardów euro, wypłaconą w większości w walucie euro i z opcją spłaty po roku - wynika ze śledztwa reportera.

Cztery inne umowy kredytowe zaciągnięto już w Korei Południowej. Jak pokazuje materiał "Czarno na Białym", tylko jedno z tych zobowiązań jest w dolarach, trzy pozostałe są w euro i opiewają w sumie na siedem miliardów euro. 

"Po prostu się ośmieszył". Politycy o "chwilówce" Błaszczaka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Po prostu się ośmieszył". Politycy o "chwilówce" Błaszczaka

Adrian Wróbel

Dziennikarskie śledztwo Świerczka wykazuje, że pożyczkę koreańską i SAFE łączy waluta zobowiązania, ale są też różnice. Pierwsza to wyższe oprocentowanie w przypadku "chwilówek" Błaszczaka - 5,5 procent. Nie wiadomo na pewno na ile oprocentowana była hiszpańsko-szwedzka "chwilówka". Z obliczeń autora reportażu wynika, że oprocentowanie mogło wynieść nawet 6 procent. Oprocentowanie unijnego SAFE wynosi 3,3 procent.

Poprzedni rząd pieniądze z pożyczek inwestował w koreański sprzęt. Obecnie rządzący chcą, by pieniądze w ramach programu UE trafiły przede wszystkim do polskich zakładów zbrojeniowych. 

OGLĄDAJ: "Chwilówka Błaszczaka". Rozbrajamy narrację PiS
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
Wywiad medyczny
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
58 min
pc
Sprytny gracz czy anioł stróż Wałęsy?
Tajemnice III RP
Udostępnij:
Tagi:
Mariusz BłaszczakMinisterstwo Obrony NarodowejWojskoKorea PołudniowaPrawo i Sprawiedliwość
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
190 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Przemysław Czarnek
Czarnek o "Ukraińcach" w polskim rządzie. "Bardzo świadomie dolewa oliwy do ognia"
Kropka nad i
shutterstock_1708148584
Bruksela zaktualizowała listę niebezpiecznych linii lotniczych
BIZNES
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Co z bazami USA w Polsce? Kowal: przekaz jest jasny
Fakty po Faktach
imageTitle
Kiedy pierwszy mecz Polaków w Lidze Narodów siatkarzy?
Najnowsze
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
imageTitle
Real Madryt oficjalnie zmienia trenera. Przyjście Mourinho o krok
EUROSPORT
W biały dzień wyrywali kwiaty z rabaty przy ul. Łochowskiej. "Karygodne zachowanie"
"Wyjątkowo bezczelna sytuacja". Ukradli rośliny z miejskiej rabaty
WARSZAWA
imageTitle
Serena Williams jak za dawnych lat. Wróciła i od razu wygrała
EUROSPORT
pc
Kandyduje w Krakowie, ogłosiła to w Warszawie. Tłumaczy dlaczego
FAKTY PO FAKTACH
Politycy Prawa i Sprawiedliwości
Nowe stowarzyszenie w PiS. Wiadomo, kto został prezesem
Polska
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Tu należy zachować ostrożność. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Afera wokół mieszkania dla Tomasiaka. Oświadczenie burzy narrację PKOl-u
EUROSPORT
shutterstock_2459586767
Komisja Europejska interweniuje w sprawie WhatsAppa. Jest decyzja
BIZNES
Obywatel Turcji Husajin A. usłyszał pięć zarzutów, w tym między innymi gwałtu
Zgwałcił młodą kobietę, zgwałcił 10-letniego chłopca. Przyjeżdżał z Berlina
Poznań
Boeing AH-64 Apache
Trump: USA muszą odpowiedzieć na ten atak
Świat
Bitcoin krypto
Zmiany na rynku bitcoina. Jaka przyszłość kryptowaluty
BIZNES
Wał szkwałowy nad miejscowością Korytnica (woj. świętokrzyskie)
Chmury grozy. Zwiastują burze
METEO
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zareagował na słowa o Ukraińcach. "To jest skandal"
Polska
Zawrócony samolot PLL LOT z Warszawy do Tivat (Czarnogóra)
Czterdzieści minut w powietrzu i powrót. Pasażerowie LOT-u wylądują na innym lotnisku
WARSZAWA
Donald Tusk
"Dyplomacja nie przyniosła efektów". Tusk wyjaśnił, co miał na myśli
Polska
Okradała starszą kobietę, którą się opiekowała (zdjęcie ilustracyjne)
Tyle mają wzrosnąć emerytury i renty w 2027 roku. Propozycja rządu
BIZNES
Mężczyzna ukrył się przed policjantami w łanach zboża (zdj. ilustracyjne)
Zajechała mu drogę i zabrała kluczyki. Pijany kierowca uciekł w zboże
WARSZAWA
Obecnie na banknocie o nominale 5 funtów jest podobizna Winstona Churchilla
Churchill znika z banknotów za poglądy? Co tu się nie zgadza
Zuzanna Karczewska
Monika Piątkowska i Donald Tusk
Rok temu "nie dawano jej szans", teraz ma "wyciągnąć partię z dołka"
Bartłomiej Plewnia
Dwunastolatek potrącony w pobliży przystanku, był reanimowany
Dramatyczny wypadek pod Kielcami. Nie żyje 12-latek
Kielce
Zalania po burzy, która przeszła nad Żychlinem (woj. łódzkie)
Zalania po burzach. Służby w stanie gotowości
METEO
Deszcz, ulewy
W prognozie na najbliższe dni są ulewy i chłód
METEO
Urząd
O tyle mają wzrosnąć pensje w budżetówce
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Aleksandrowie Łódzkim
Nie żyją trzy osoby. Sąd odracza na rok wykonanie kary dla Agnieszki
Piotr Krysztofiak

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica