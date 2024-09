Jak zobaczyłem podręcznik do pierwszej klasy, gdzie dzieciom tłumaczy się, co to jest LGBT, lesbijki, geje i tak dalej, że to są ludzie, którzy się kochają, że to są nowoczesne rodziny, to przerażenie bierze - mówił w niedzielę na dożynkach w Kowali-Stępocinie poseł PiS Marek Suski. "Plecie, co mu ślina na język przyniesie. Wstyd" - skomentował poseł PO z Radomia Konrad Fryszak.

Poseł Platformy Obywatelskiej Konrad Frysztak opublikował w niedzielę na swoim profilu na Instagramie fragment "homofobicznego wystąpienia" posła PiS Marka Suskiego podczas dożynek w Kowali-Stępocinie w powiecie radomskim na Mazowszu.

- Szanowni Państwo, cieszymy się, że tak pięknie kultywujecie tradycję. Że jeszcze wciąż możemy zaczynać uroczystości mszą. Choć jak słyszę pomysły obecnej władzy, to być może niedługo tego nam zakażą, bo to jest niepoprawne polityczne - mówił ze sceny na zamieszczonym nagraniu do zgromadzonych na dożynkach polityk Prawa i Sprawiedliwości.

- Myślę, że polska tradycja - Bóg, honor i ojczyzna - obronią się przed tymi lewackimi zakusami, które próbują nam narzucić. Chociaż jak zobaczyłem podręcznik do pierwszej klasy, gdzie dzieciom tłumaczy się, co to jest LGBT, lesbijki, geje i tak dalej, że to są ludzie, którzy się kochają, że to są nowoczesne rodziny, to przerażenie bierze - stwierdził Suski.

"Jeśli byliście ciekawi, w jakiej kondycji jest poseł z Grójca, to odpowiadam: bez zmian. Nadal plecie, co mu ślina na język przyniesie. Wstyd!" - skomentował polityk PO.

Autorka/Autor:momo/adso

Źródło: tvn24.pl