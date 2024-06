"W najczarniejszych snach mi to nie przyszło do głowy". Bieńkowski przed komisją do spraw Pegasusa

Sejmowa komisja śledcza do spraw inwigilacji Pegasusem przesłuchuje w poniedziałek Marka Bieńkowskiego, byłego dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Najwyższej Izby Kontroli.

Bieńkowski opowiadał o przebiegu kontroli NIK w Funduszu Sprawiedliwości. - Przystępujemy do kontroli. (...) Na pewnym etapie kontroli pani dyrektor przychodzi do mnie i mówi, że jawny Fundusz Sprawiedliwości przekazał na niejawny fundusz operacyjny kwotę dwudziestu pięciu milionów złotych. Uwierzcie mi państwo, że jej nie uwierzyłem za pierwszym razem - powiedział.

- Jestem szczególnie uczulony na tego rodzaju operacje, ponieważ jako komendant główny Straży Granicznej i jako komendant główny policji głową odpowiadałem za poprawność realizacji funduszu operacyjnego. W najczarniejszych snach nie przyszłoby mi do głowy, żeby jawny Fundusz Sprawiedliwości dekonspirował de facto fundusz operacyjny, który ma klauzulę ściśle tajną - mówił.

Jak mówił jeszcze przed sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego NIK wystąpił o spotkanie z szefem CBA, wtedy Ernestem Bejdą. - Rzadko to robimy, ale jeszcze w trakcie kontroli budżetowej wywołałem spotkanie z ówczesnym szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w takiej dość oczywistej konwencji - "Proszę państwa, co wy robicie?". Przecież to jest ewidentnie złamanie generalnych zasad dotyczących funkcjonowania służby - powiedział Bieńkowski.