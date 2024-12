Romanowski z "ochroną międzynarodową" na Węgrzech. "Nie do końca rzetelna informacja, że uzyskał azyl"

Rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu - przekazał mecenas Bartosz Lewandowski, obrońca posła PiS. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak odniosła się do tych informacji. Jak wyjaśniała, udzielenie takiej ochrony, czy przyznanie Romanowskiemu prawa azylu "z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania nie mogą powstrzymać Węgier od przeprowadzenia procedury związanej z europejskim nakazem".

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak informował w środę, że śledczy uzyskali "informacje uprawdopodobniające, że (Marcin Romanowski - red.) przekroczył granicę i przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej". - To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) - dodał.

Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się w czwartek na wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Już wcześniej za posłem PiS i byłym wiceministrem sprawiedliwości wydany był list gończy w związku z decyzją sądu o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu.

Obrońca: rząd Węgier udzielił Romanowskiemu ochrony międzynarodowej

Pomimo poszukiwań służbom przez wiele dni nie udawało się ustalić, gdzie przebywa Romanowski.

W czwartek obrońca posła PiS mecenas Bartosz Lewandowski napisał na platformie X, że "rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. w związku z podejmowaniem przez polski rząd i podległą mu Prokuraturę Krajową działań naruszających jego prawa i wolności".

Według niego "Romanowski zwrócił się do organów węgierskich o ochronę w związku z politycznie motywowanymi działaniami ze strony służb i PK, co skutkowało m.in. bezprawnym pozbawieniem go wolności i naruszeniem prawa międzynarodowego".

Obrońca powtórzył też dalej we wpisie narrację, jakoby działania służb wobec Romanowskiego miały być "bezprawne" czy wymierzone w opozycję polityczną. "Mój Klient zwraca uwagę, że w każdej chwili może zmierzyć się z zarzutami formułowanymi przez śledczych w momencie przywrócenia w Polsce standardów państwa praworządnego" - czytamy.

Szef Kancelarii Premiera Orbana Gergely Gulyás potwierdził w prorządowym Mandiner, że Romanowski otrzymał ochronę międzynarodową w Węgrzech.

Prokuratura: udzielenie ochrony czy azylu nie mogą powstrzymać Węgier od przeprowadzenia procedury związanej z ENA

Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak była pytana na antenie TVN24, co teraz może zrobić prokuratura w sprawie Romanowskiego.

Zauważyła, że "to nie jest do końca rzetelna informacja, że (Romanowski - red.) uzyskał azyl, bo uzyskał tak zwaną ochronę międzynarodową, która w takim postępowaniu azylowym niewątpliwie może być mu nadana". - Natomiast dla polskiej prokuratury jest to po prostu informacja – powiedziała.

Adamiak przypomniała, że w czwartek wydany został Europejski Nakaz Aresztowania posła PiS. - Jutro niewątpliwie znajdzie się ten nakaz w systemie informacji Schengen i pan Romanowski będzie poszukiwany na podstawie tego nakazu - dodała.

Według niej "nawet udzielenie takiej ochrony Romanowskiemu, czy też przyznanie mu prawa azylu na terytorium Węgier, z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania, nie mogą powstrzymać Węgier od przeprowadzenia procedury związanej z tym europejskim nakazem".

Rzeczniczka była dopytywana, na czym taka procedura polega. - Procedura polega na tym, że powinno zostać przeprowadzone postępowanie sądowe, którego podstawą jest właśnie decyzja polskiego sądu o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania i w ramach tego postępowania sąd węgierski będzie musiał zdecydować, czy są podstawy do odmowy przekazania pana Romanowskiego władzom polskim. Tak że sam fakt uzyskania azylu nie może spowodować zaniechania podjęcia działań przez węgierskie organy sądowe – powiedziała Adamiak.

Orban mówił o "polskich uchodźcach politycznych"

Gazeta.pl, powołując się na swoje źródła, podała wcześniej w czwartek, że Viktor Orban podczas zamkniętej kolacji w Fundacji Széll Kálmán w ubiegłym tygodniu powiedział, że wkrótce polski obywatel może otrzymać azyl polityczny na Węgrzech.

Jak podano, "według jednego z uczestników użył sformułowania 'w ciągu dnia lub dwóch'". Według portalu szef węgierskiego rządu nie wymienił żadnych nazwisk ani szczegółów. Informacje o tym, że taka wypowiedź padła ze strony Orbana, przekazywały także inne media, takie jak Telex.hu, Vsquare czy Frontstory, które również powoływały się na źródła.

Ponadto Viktor Orban w opublikowanym również w czwartek wywiadzie skrytykował stan polskiej praworządności. Premier Węgier był również pytany, "czy Budapeszt przyjmuje polskich uchodźców politycznych". "Oferujemy schronienie każdemu, kto spotyka się z prześladowaniami politycznymi w swoim kraju" - odpowiedział.

Zarzuty dla Romanowskiego

Prokuratura Krajowa zarzuca posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który jako polityk Solidarnej Polski (a następnie Suwerennej Polski) był w latach 2019-2023 wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, popełnienie 11 przestępstw, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Z informacji prokuratury wynika, że Romanowski 6 grudnia wypisał się z placówki medycznej, w której przeszedł planowany zabieg lekarski. Dodatkowo od tamtego dnia poseł ma wyłączone telefony zarejestrowane na jego dane osobowe.

Autorka/Autor:akr/akw, adso

Źródło: TVN24, Gazeta.pl, Mandiner