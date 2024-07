Czym jest Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy? Marcin Romanowski dołączył do niego w tym roku

Marcin Romanowski, polityk Suwerennej Polski, wobec którego prokuratura sformułowała 11 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nie trafi do aresztu. Decyzję w tej sprawie sąd umotywował jego członkostwem w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy i przysługującym mu w związku z tym immunitetem. Czym jest ta instytucja? Jaką funkcję i od kiedy pełni w niej Marcin Romanowski? Wyjaśniamy.

W piątek Sejm uchylił immunitet Marcina Romanowskiego - posła PiS, polityka Suwerennej Polski i byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Trzy dni później Romanowski został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ta działała na polecenie Prokuratury Krajowej, która prowadzi śledztwo w sprawie nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości. W poniedziałek Romanowskiemu postawiono 11 zarzutów, a kolejnego dnia do sądu wpłynął wniosek o tymczasowy areszt.

Jeszcze tego samego dnia tuż przed północą sąd zadecydował jednak o wypuszczeniu byłego wiceszefa MS na wolność. - Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o moje tymczasowe aresztowanie w związku z faktem, że jako członkowi Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przysługuje mi (drugi oprócz poselskiego - red.) immunitet - stwierdził polityk po opuszczeniu gmachu sądu.

Rada Europy - co to?

Rada Europy to organizacja międzynarodowa powstała w 1949 roku. Obecnie zrzesza 46 członków - niemal wszystkie państwa w Europie i kilka spoza naszego kontynentu, Polska dołączyła do niej w 1991 roku. Zgodnie ze statutem Rady jej głównym celem jest "osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie wspólne dziedzictwo, oraz aby ułatwić ich postęp społeczny i ekonomiczny".

Organizacja zajmuje się przede wszystkim kwestiami z obszaru praw człowieka, demokracji, rządów prawa oraz wspieraniem współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Do jej największych osiągnięć należy opracowanie drogi, która doprowadziła do zniesienia kary śmierci w Europie. Rada Europy doprowadziła też do podpisania przez wszystkie państwa-członków organizacji konwencji o zakazie stosowania wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Rada Europy bywa mylona z Radą Unii Europejskiej, są to jednak dwie całkiem różne organizacje. Rada Europy jest starsza, większa i odrębna od instytucji unijnych. Co więcej, do UE nigdy dotąd nie przyjęto państwa, które nie byłoby już wcześniej członkiem Rady Europy.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - co to?

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy to jeden z dwóch organów statutowych Rady Europy. Jest najstarszym tego typu zgromadzeniem w Europie, wyprzedzającym powstanie choćby Parlamentu Europejskiego UE czy Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Zgromadzenie Parlamentarne RE służy przede wszystkim "omawianiu wspólnych problemów" krajów członkowskich. W przeciwieństwie do np. europarlamentu, jest ono organem doradczym i nie posiada mocy prawodawczej. Może natomiast powoływać komisje celem zbadania konkretnych, istotnych dla Rady Europy spraw. Pełni też istotną rolę w wyborze członków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz składu Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu.

Sesje Zgromadzenia odbywają się w Strasburgu. W jego skład wchodzi 612 osób, spośród których 306 to przedstawiciele państw członkowskich, a 306 to ich zastępcy. Liczba przedstawicieli i ich zastępców z każdego kraju ustalana jest na podstawie jego wielkości. Polsce przypada 12 przedstawicieli oraz 12 zastępców. Przewodniczącą krajowej delegacji jest posłanka Agnieszka Pomaska. Funkcje wiceprzewodniczących pełnią: Bogdan Klich, Mirosław Orliński, Arkadiusz Mularczyk, Ryszard Petru i Wanda Nowicka.

Kim jest Marcin Romanowski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy?

Marcin Romanowski pełni w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy funkcję zastępcy przedstawiciela delegacji Sejmu i Senatu. Na stronie organizacji zaznaczone jest, że nie jest on członkiem, a zastępcą delegata - Kamili Gasiuk-Pihowicz, której 10 czerwca 2024 roku wygasł mandat poselski z powodu wyboru do Parlamentu Europejskiego.

Dołączył on do składu tego organu 22 stycznia 2024 roku. Od tego czasu wziął udział w jednym głosowaniu. Napisał też dwa oświadczenia pisemne w sprawie praw człowieka w Iranie, a także złożył trzy wnioski o rezolucje. Te odnosiły się do "naruszeń praworządności w Polsce", "zagrożenia pluralizmu politycznego w Polsce" oraz "nielegalnego zatrzymania parlamentarzystów w Polsce".

15 lipca dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski przekazał w serwisie X, że przewodnicząca parlamentarnej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy posłanka Agnieszka Pomaska poinformowała go, że Romanowski "nie brał udziału w dwóch ostatnich sesjach w kwietniu i czerwcu".

