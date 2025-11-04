Kierwiński o sprzedaży działki pod CPK: ktoś chciał zarobić duże pieniądze Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało w 2023 roku, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów w miejscowości Zabłotnia, przez którą między innymi ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Działka należała do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Właściciele Dawtony dzierżawili ją od 2008 roku i wcześniej bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Ostatecznie transakcja została zawarta 1 grudnia 2023 roku, a Dawtona zapłaciła za działkę prawie 23 miliony złotych. Według Wirtualnej Polski wartość działki wzrośnie nawet kilkunastokrotnie - niebawem może kosztować nawet 400 milionów złotych.

Kierwiński: na koniec będzie to prosta sprawa korupcyjna

Do sprawy odniósł się we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zapytany o hipotezę na temat tego, jakie jest drugie dno sprzedaży działki pod CPK, ocenił, że "ktoś chciał zarobić duże pieniądze".

- Uważam, że na sam koniec będzie to prosta sprawa korupcyjna. To znaczy, że ktoś z kimś uzgodnił, że zarobi na działce. A teraz kto był w tym układzie, kto te pieniądze zarobił, albo kto chciał zarobić, to musi ustalić prokuratura - zaznaczył.

Na uwagę, że elementem tej korupcji musieliby być właściciele firmy Dawtona, Kierwiński odparł, że "nie będzie ferował wyroków".

- Natomiast sprawa jest oczywista. Jest dwutygodniowy rząd pana Morawieckiego. I przez dwa czy trzy dni, tam trzy dni dokładnie jest, uzyskiwane są zgody, które zwyczajowo w Polsce uzyskiwane są przez rok, może półtora roku. Jak to się stało, że nagle to państwo Morawieckiego, które niczego nie mogło zrobić, nagle w tej sprawie tak świetnie zadziałało? - kontynuował.

Zapytany, dlaczego dwa lata trwało uruchamianie w tej sprawie śledztwa, powiedział, że "nie ma wątpliwości, że ta kwestia też musi być sprawdzona".

OGLĄDAJ: Kierwiński o słowach polityków PiS w sprawie Ziobry: nie mają hamulców, bo bardzo się boją