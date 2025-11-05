Logo strona główna
Polska

Poseł opuszcza klub Koalicji Obywatelskiej. Pisze o "uwolnieniu"

Marcin Józefaciuk
Poseł Marcin Józefaciuk o powodach swojego zawieszenia. Zapowiada odwołanie
Źródło: TVN24
Złożyłem na ręce marszałka Sejmu oraz przewodniczącego klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej - oświadczył w środę poseł Marcin Józefaciuk. Wcześniej tego samego dnia wszyscy członkowie klubu KO, biorący udział w głosowaniu, podnieśli ręce za jego odwołaniem z sejmowej komisji edukacji.
Kluczowe fakty:
  • W środę stosunkiem głosów 228 za i 179 przeciw Sejm zdecydował o odwołaniu Józefaciuka z komisji edukacji i nauki.
  • Józefaciuk jako jedyny z Koalicji Obywatelskiej głosował przeciw.
  • Jego miejsce w komisji zajęła inna posłanka KO.

"Dzisiaj dowiedziałem się z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami, że zostaję odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki. Bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia" - napisał poseł w środę wieczorem w serwisie X. Jak dodał, rozumie, że w obliczu nadchodzących reform w komisji "potrzebne są głosy osób, które zgadzają się z przyjętym kierunkiem zmian", jednak "nie akceptuje postawienia posła przed faktem dokonanym".

Marcin Józefaciuk wychodzi z klubu KO

Poseł zasugerował, że jego odwołanie mogło być efektem - jak napisał - braku subordynacji, krytyki działań Ministerstwa Edukacji, kontroli poselskiej dotyczącej edukacji domowej lub "walki o odbudowę i rozwój edukacji zawodowej". Zapewnił jednak, że jego działania miały na celu "troskę o szkołę, o nauczycieli i o uczniów", a wszelką krytykę poprzedzał próbami rozmów wewnątrz klubu.

Marcin Józefaciuk
Marcin Józefaciuk
Źródło: Paweł Supernak/PAP

"W związku z takim potraktowaniem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, złożyłem na ręce Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej" - poinformował Józefaciuk.

Podkreślił też, że to "nie jest atak na KO". "To forma uwolnienia - zarówno dla mnie, jak i dla moich dotychczasowych współpracowników - dodał.

Tusk: Dajemy radę. Wygramy
Dowiedz się więcej:

Tusk: Dajemy radę. Wygramy

Józefaciuk zapowiada "dalszą walkę"

Zapowiedział też, że pozostanie posłem i "dalej będzie walczyć o przyszłość polskiej szkoły, o prawa mężczyzn, o zdrowie, o rodziny i o wszystkich tych, którzy czują się niesłyszani". Wskazał, że kluczowe dla niego pozostają kwestie edukacji, spraw męskich, przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej oraz spraw mniejszości.

Poseł zadeklarował też otwartość na dalszą współpracę z dotychczasowym klubem w sprawach ważnych dla Polski.

Głosowanie Sejmu w sprawie zmian w składach komisji sejmowych odbyło się w środę przed południem. Wśród wówczas przegłosowanych zmian było odwołanie z komisji edukacji i nauki Marcina Józefaciuka i wybór na jego miejsce Urszuli Koszutskiej (KO). Za zmianami głosowało 228 posłów, przeciw było 179, a 21 wstrzymało się od głosu. Spośród głosujących posłów KO 147 poparło zmiany, a przeciw był jeden - właśnie Józefaciuk.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

