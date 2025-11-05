Poseł opuszcza klub Koalicji Obywatelskiej. Pisze o "uwolnieniu"

- W środę stosunkiem głosów 228 za i 179 przeciw Sejm zdecydował o odwołaniu Józefaciuka z komisji edukacji i nauki.
- Józefaciuk jako jedyny z Koalicji Obywatelskiej głosował przeciw.
- Jego miejsce w komisji zajęła inna posłanka KO.
"Dzisiaj dowiedziałem się z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami, że zostaję odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki. Bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia" - napisał poseł w środę wieczorem w serwisie X. Jak dodał, rozumie, że w obliczu nadchodzących reform w komisji "potrzebne są głosy osób, które zgadzają się z przyjętym kierunkiem zmian", jednak "nie akceptuje postawienia posła przed faktem dokonanym".
Marcin Józefaciuk wychodzi z klubu KO
Poseł zasugerował, że jego odwołanie mogło być efektem - jak napisał - braku subordynacji, krytyki działań Ministerstwa Edukacji, kontroli poselskiej dotyczącej edukacji domowej lub "walki o odbudowę i rozwój edukacji zawodowej". Zapewnił jednak, że jego działania miały na celu "troskę o szkołę, o nauczycieli i o uczniów", a wszelką krytykę poprzedzał próbami rozmów wewnątrz klubu.
"W związku z takim potraktowaniem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, złożyłem na ręce Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej" - poinformował Józefaciuk.
Podkreślił też, że to "nie jest atak na KO". "To forma uwolnienia - zarówno dla mnie, jak i dla moich dotychczasowych współpracowników - dodał.
Józefaciuk zapowiada "dalszą walkę"
Zapowiedział też, że pozostanie posłem i "dalej będzie walczyć o przyszłość polskiej szkoły, o prawa mężczyzn, o zdrowie, o rodziny i o wszystkich tych, którzy czują się niesłyszani". Wskazał, że kluczowe dla niego pozostają kwestie edukacji, spraw męskich, przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej oraz spraw mniejszości.
Poseł zadeklarował też otwartość na dalszą współpracę z dotychczasowym klubem w sprawach ważnych dla Polski.
Głosowanie Sejmu w sprawie zmian w składach komisji sejmowych odbyło się w środę przed południem. Wśród wówczas przegłosowanych zmian było odwołanie z komisji edukacji i nauki Marcina Józefaciuka i wybór na jego miejsce Urszuli Koszutskiej (KO). Za zmianami głosowało 228 posłów, przeciw było 179, a 21 wstrzymało się od głosu. Spośród głosujących posłów KO 147 poparło zmiany, a przeciw był jeden - właśnie Józefaciuk.
