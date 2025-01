Horała: drogę prawną trzeba będzie wyczerpać

W sierpniu PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z roku 2023, wykazując poparte dowodami nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy na kampanię w kwocie 3,6 mln zł. Skutek tej decyzji to pomniejszenie jednorazowej dotacji dla tej partii, tzw. zwrotu za wybory (prawie 38 mln zł) o trzykrotność zakwestionowanej kwoty, czyli o ok. 10,8 mln zł, oraz pomniejszenie blisko 26-milionowej rocznej subwencji z budżetu państwa na działalność partii o 10,8 mln zł. Konsekwencją jest też zwrot do Skarbu Państwa zakwestionowanej sumy, czyli 3,6 mln zł. PiS zaskarżyło decyzję do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli rozpatrzyła ją 11 grudnia.

Horała: ta część uchwały PKW ma charakter opinii publicystycznej

W ocenie Horały Domański powinien wypłacić pieniądze PiS-owi. - Jeżeli zajrzy do konstytucji i ustawy o Państwowej Komisji Wyborczej lub jakiejkolwiek innej ustawy, nigdzie nie znajdzie tam przepisu, że Państwowa Komisja Wyborcza jest organem powołanym do oceniania prawidłowości lub nieprawidłowości Sądu Najwyższego, jego Izb i tak dalej. Więc ta część uchwały PKW ma charakter opinii publicystycznej, bez mocy prawnej, bo PKW nie ma takiego prawa. Konstytucja stanowi, że organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. Więc jeżeli nawet uznamy, że te wszystkie opinie dotyczące Izby Kontroli Nadzwyczajnej są prawdziwe, to nadal to PKW to nie jest organ, który to może w sposób wiążący stwierdzić - przekonywał Horała.