Polska Marcin Horała nowym wicemarszałkiem Sejmu Kamila Grenczyn |

Sejm wybrał Marcina Horałę na nowego wicemarszałka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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O fotel wicemarszałka Sejmu ubiegało się w piątek dwóch kandydatów: Marcin Horała z ugrupowania Rozwój Plus oraz Marcin Ociepa z PiS. W głosowaniu poparcia pierwszemu z polityków udzieliło 254 posłów.

Za Horałą zagłosowało między innymi 149 członków KO z wyjątkiem pozostałych siedmiu, którzy - według strony Sejmu - byli nieobecni lub zdecydowali się nie głosować.

Polityk Rozwoju Plus dołączył tym samym do prezydium Sejmu, w którym zasiadają już jako wicemarszałkowie: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL-TD). Lewicę natomiast jako marszałek Sejmu - reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.

Ociepa otrzymał w głosowaniu poparcie 167 posłów.

Mariusz Błaszczak o "opozycji koncesjonowanej"

Głosowanie w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu poprzedziły przemówienia Mariusza Błaszczaka z PiS oraz Łukasza Schreibera z Rozwoju Plus, którzy przedstawili kandydatów swoich ugrupowań. - Chciałbym zacząć od tego, że wakat w prezydium Sejmu jest przeznaczony dla klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Tak stanowi obyczaj parlamentarny - oświadczył pierwszy z nich.

Błaszczak wymienił następnie funkcje, które w przeszłości pełnił Ociepa, między innymi jako przewodniczący rady miejskiej w Opolu czy sekretarz stanu w resorcie obrony. Stwierdził też, że sprawa wyboru wicemarszałka zapewne "została już przesądzona w kuluarach w tym Sejmie".

- To głosowanie będzie pokazywało, czy zostanie wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję wobec rządu Donalda Tuska, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej - mówił.

Łukasz Schreiber: zawsze warto spojrzeć na czyny

Gdy Błaszczak zakończył swoje przemówienie, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z rozbawieniem stwierdził, że "właśnie pan premier Morawiecki dowiedział się, że przez sześć lat był premierem koncesjonowanym".

Następnie na sejmową mównicę wszedł Schreiber, który zaprzeczył, aby kandydat Rozwoju Plus był "opozycją koncesjonowaną". - Bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać. Zawsze warto spojrzeć na czyny, a nasze czyny są jednoznaczne i będziemy je potwierdzać w dalszym ciągu w tym Sejmie - powiedział.