Manowska: wątpliwości TSUE bez znaczenia dla stwierdzania ważności wyborów

Wszelkie podnoszone przez Trybunał Sprawiedliwości UE wątpliwości wobec Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN pozostają bez znaczenia dla kompetencji tej izby do stwierdzania ważności wyborów - stwierdziła we wtorek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska.

Manowska odpowiada Prusinowskiemu

Wtorkowe stanowisko prezes Manowskiej zostało wydane w związku z wypowiedziami sędziego SN, byłego prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Piotra Prusinowskiego. W poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" przypomniał on, że wybory prezydenckie wymagają ostatecznego zatwierdzenia ich ważności przez Sąd Najwyższy. - Jeśli będzie orzekać o tym Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to wydane przez nią orzeczenie będzie dotknięte nieważnością, wadliwe. Czy będzie to jednak oznaczało, że osoba wybrana przez naród i zatwierdzona w taki sposób będzie prezydentem? Nie potrafię na to udzielić odpowiedzi - stwierdził.